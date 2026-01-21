Vorteilswelt
Spektakuläre Bilder

20 Tonnen: Wenn ein Karussell umzieht

Wien
21.01.2026 16:04
Das Alt Wiener Karussell wurde am Mittwoch per Kran übersiedelt.
Das Alt Wiener Karussell wurde am Mittwoch per Kran übersiedelt.(Bild: Jessica Dejong/Prater Wien GmbH)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der Prater wurde jetzt Schauplatz eines ziemlich spektakulären Hebenmanövers.

0 Kommentare

Der Wurstelprater befindet sich zwar gerade in einer Art Winterschlaf, trotzdem war dort am Mittwoch etwas Aufregendes zu sehen. Das „Alt Wiener Karussell“ wurde nämlich an einen neuen Standort gebracht.

Für den saisonalen Standortwechsel wurde das Karussell als Sonderanfertigung mit einer ...
Für den saisonalen Standortwechsel wurde das Karussell als Sonderanfertigung mit einer Kran-Anhängevorrichtung ausgestattet: Bewegt wurde es mit einem LT1200-Kran.(Bild: Jessica Dejong/Prater Wien GmbH)

Das nostalgisch gestaltete, doppelstöckiges Fahrgeschäft, wurde in einem spektakulären Hebemanöver vom Gabor-Steiner-Weg auf den Riesenradplatz übersiedelt. Der Kran musste dafür zweimal aufgebaut werden: Nach dem ersten Hub wurde das Karussell vor der Prater-Eingangsbrücke zwischengeparkt, anschließend erfolgte am Riesenradplatz der zweite Hub.

Das imposante Ringelspiel feierte seine Premiere erstmalig im Rahmen des Wintermarkts und wurde dort bereits erfolgreich bespielt. Es ist ein Doppelstock-Karussell (Baujahr 2025) im Stil von 1900 und wiegt insgesamt 20 Tonnen. Es hat 12 Meter Bodendurchmesser und ist 10,6 Meter hoch. Gleichzeitig dürfen bis zu 104 Personen mitfahren: 74 Plätze befinden sich auf den insgesamt 46 Figuren. Gefertigt wurde es von einem renommierten Karussellbauer aus Frankreich.

Das Ringelspiel ist wie eine kleine Zeitreise in das Jahr 1900.
Das Ringelspiel ist wie eine kleine Zeitreise in das Jahr 1900.(Bild: Julius Silver_wintermarkt.at)

Mit dem neuen Standplatz soll das Karussell im regulären Praterbetrieb noch stärker in Szene gesetzt werden. Direkt im Herzen des Geschehens, am Riesenradplatz. Dort wird das Karussell bis Oktober 2026 stehen, bevor es dann rechtzeitig für den Wintermarkt aber wieder zurück auf den Gabor-Steiner-Weg gebracht wird.

