20 Tonnen: Wenn ein Karussell umzieht

Der Prater wurde jetzt Schauplatz eines ziemlich spektakulären Hebenmanövers.
Der Wurstelprater befindet sich zwar gerade in einer Art Winterschlaf, trotzdem war dort am Mittwoch etwas Aufregendes zu sehen. Das „Alt Wiener Karussell“ wurde nämlich an einen neuen Standort gebracht.
Das nostalgisch gestaltete, doppelstöckiges Fahrgeschäft, wurde in einem spektakulären Hebemanöver vom Gabor-Steiner-Weg auf den Riesenradplatz übersiedelt. Der Kran musste dafür zweimal aufgebaut werden: Nach dem ersten Hub wurde das Karussell vor der Prater-Eingangsbrücke zwischengeparkt, anschließend erfolgte am Riesenradplatz der zweite Hub.
Das imposante Ringelspiel feierte seine Premiere erstmalig im Rahmen des Wintermarkts und wurde dort bereits erfolgreich bespielt. Es ist ein Doppelstock-Karussell (Baujahr 2025) im Stil von 1900 und wiegt insgesamt 20 Tonnen. Es hat 12 Meter Bodendurchmesser und ist 10,6 Meter hoch. Gleichzeitig dürfen bis zu 104 Personen mitfahren: 74 Plätze befinden sich auf den insgesamt 46 Figuren. Gefertigt wurde es von einem renommierten Karussellbauer aus Frankreich.
Mit dem neuen Standplatz soll das Karussell im regulären Praterbetrieb noch stärker in Szene gesetzt werden. Direkt im Herzen des Geschehens, am Riesenradplatz. Dort wird das Karussell bis Oktober 2026 stehen, bevor es dann rechtzeitig für den Wintermarkt aber wieder zurück auf den Gabor-Steiner-Weg gebracht wird.
