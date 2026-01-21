20 Tonnen: Wenn ein Karussell umzieht

Das imposante Ringelspiel feierte seine Premiere erstmalig im Rahmen des Wintermarkts und wurde dort bereits erfolgreich bespielt. Es ist ein Doppelstock-Karussell (Baujahr 2025) im Stil von 1900 und wiegt insgesamt 20 Tonnen. Es hat 12 Meter Bodendurchmesser und ist 10,6 Meter hoch. Gleichzeitig dürfen bis zu 104 Personen mitfahren: 74 Plätze befinden sich auf den insgesamt 46 Figuren. Gefertigt wurde es von einem renommierten Karussellbauer aus Frankreich.