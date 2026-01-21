Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehr Haltung erwartet

„Das ist eine Watschn für den Behindertensport“

Sport-Mix
21.01.2026 15:28
Para-Schwimmer Andreas Onea ist enttäuscht über die aktuelle Lage um die EM 2026.
Para-Schwimmer Andreas Onea ist enttäuscht über die aktuelle Lage um die EM 2026.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

„Das ist sehr frustrierend und eine schöne Watschn für den Behindertensport!“ Andreas Onea, einer der erfolgreichsten österreichischen Paraschwimmer, ist enttäuscht und bangt um Förderungen. Denn die EM 2026 hat nach wie vor keinen Austragungsort oder konkreten Zeitraum. Zuletzt hatte der niederländische Schwimmverband seine Kandidatur zurückgezogen. Grund: Die Mehrheit der Mitglieder des Internationalen Paralympischen Komitees hatten beschlossen, russische und belarussische Athleten unter ihrer Nationalflagge wieder an den Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.

0 Kommentare

Onea sagt: „Dem niederländischen Schwimmverband muss man schon fast gratulieren, dass sie Haltung zeigen. Das Internationale Paralympische Komitee hat dagegen keine Haltung gezeigt. Es gibt weiter einen laufenden Angriffskrieg. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Russland Frieden möchte.“

Para-Schwimmer Andreas Onea bezieht wie immer klar Stellung.
Para-Schwimmer Andreas Onea bezieht wie immer klar Stellung.(Bild: GEPA)

Die Athleten hängen in der Luft
Schwimmkollege Andreas Ernhofer nickt: „Die EU hat ihre Werte und ihre Richtlinien. Dazu gehören auch Sanktionen gegen Russland. Es wird brutal schwer ein Land in Europa zu finden, dass die EM austragen wird.“ Folge: Die Athleten hängen in der Luft. Professionell wie sie sind, trainieren sie aber natürlich trotzdem voll weiter.

Auch Andreas Ernhofer trainiert voll weiter, auch wenn es heuer vielleicht keine EM gibt.
Auch Andreas Ernhofer trainiert voll weiter, auch wenn es heuer vielleicht keine EM gibt.(Bild: GEPA pictures)

„Es ist frustrierend“
Onea sagt: „Das ist keine einfache Situation. Denn auch die Fördersituation ist angespannt, die Mittel wurden gekürzt. Wenn wir jetzt keine Möglichkeit haben sollten, Ergebnisse zu liefern und uns wieder hochstufen zu können, kann das für uns auch gröbere finanzielle Auswirkungen haben. Sein Fazit: „Das ist eine Watschn für den Behindertensport. Es ist frustrierend.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
125.842 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
113.849 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
112.881 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Sport-Mix
Mehr Haltung erwartet
„Das ist eine Watschn für den Behindertensport“
Zurück auf der Piste
Schädelbasis & Stirn waren gebrochen, Nase fehlte
krone.tv-Sport-News:
Scheib holt vierten Sieg + Grabher in Runde zwei
Krone Plus Logo
Olympia-Ass ganz offen
„Es war zu extrem, es ging nur noch ums Gewicht“
„Anti-Handball“-Causa
Deutsche rudern zurück: „Das ist aller Ehren wert“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf