„Das ist eine Watschn für den Behindertensport“

„Das ist sehr frustrierend und eine schöne Watschn für den Behindertensport!“ Andreas Onea, einer der erfolgreichsten österreichischen Paraschwimmer, ist enttäuscht und bangt um Förderungen. Denn die EM 2026 hat nach wie vor keinen Austragungsort oder konkreten Zeitraum. Zuletzt hatte der niederländische Schwimmverband seine Kandidatur zurückgezogen. Grund: Die Mehrheit der Mitglieder des Internationalen Paralympischen Komitees hatten beschlossen, russische und belarussische Athleten unter ihrer Nationalflagge wieder an den Wettkämpfen teilnehmen zu lassen.