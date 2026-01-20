Das machte Thompson für sterbenden Alan Rickman

Rima Horton, die den Schauspieler 2012 geheiratet hatte, hat nun über die letzten Monate im Leben ihres Mannes gesprochen und verraten, dass er Besuch von Freunden erhielt, die sich von ihm verabschieden wollten, und sogar seine letzte Abschiedsfeier geplant hatten. Sie sagte gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“: „Ich glaube, er wollte sich von seinen Freunden verabschieden und dabei die Kontrolle behalten. Er hat sogar seine eigene Beerdigung organisiert, weil er nicht wollte, dass es chaotisch wird.“