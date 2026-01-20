Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Berührende Erinnerung

Das machte Thompson für sterbenden Alan Rickman

Society International
20.01.2026 16:00
Emma Thompson und Alan Rickman als Ehepaar im Kultfilm „Tatsächlich… Liebe“
Emma Thompson und Alan Rickman als Ehepaar im Kultfilm „Tatsächlich… Liebe“(Bild: APA-Images / Interfoto / Universal Pictures International Germany GmbH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Alan Rickman starb im Jänner 2016 im Alter von 69 Jahren, nur wenige Monate nachdem bei ihm Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert worden war. Um ihm seine letzten Tage und Stunden etwas leichter und schöner zu machen, überlegte sich seine langjährige Filmpartnerin Emma Thompson etwas ganz Besonderes für ihn.

0 Kommentare

Dame Emma Thompson hat Alan Rickmans Krankenzimmer vor seinem Tod dekoriert, damit er sich mehr wie zu Hause fühlen konnte.

Rima Horton, die den Schauspieler 2012 geheiratet hatte, hat nun über die letzten Monate im Leben ihres Mannes gesprochen und verraten, dass er Besuch von Freunden erhielt, die sich von ihm verabschieden wollten, und sogar seine letzte Abschiedsfeier geplant hatten. Sie sagte gegenüber der Zeitung „The Sunday Times“: „Ich glaube, er wollte sich von seinen Freunden verabschieden und dabei die Kontrolle behalten. Er hat sogar seine eigene Beerdigung organisiert, weil er nicht wollte, dass es chaotisch wird.“

Lesen Sie auch:
„Krone“-Serien-Kritik
Emma Thompson brilliert als private Ermittlerin
31.10.2025

Horton verriet, dass eine von Rickmans regelmäßigen Besucherinnen seine langjährige Freundin Dame Emma Thompson war, die Decken und eine Stehlampe mitbrachte, damit sich der Schauspieler wohlfühlte. Horton erklärte: „Thompson schuf eine Art Salon um ihn herum, während er im Bett lag. Sie brachte eine Stehlampe und Decken mit, damit es sich nicht wie ein Krankenhauszimmer anfühlte.“

Sie erklärte weiter, dass Rickman eine Bitte an seine Ärzte hatte: „Das erste, was er jemals zu dem Onkologen sagte, war: ,Ich möchte nicht unter Schmerzen sterben‘, und sie sorgten dafür, dass dies nicht geschah.“ Die beiden beschlossen, die Krebserkrankung des Schauspielers geheim zu halten, weil er nicht wollte, dass jemand Mitleid mit ihm hatte, und Horton gibt zu, dass sie versuchte, keine Online-Recherchen über die Krankheit anzustellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
199.097 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.358 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.152 mal gelesen
Mehr Society International
Berührende Erinnerung
Das machte Thompson für sterbenden Alan Rickman
Nach Brooklyn-Skandal
Sir David Beckham bricht sein Schweigen!
Song Contest in Wien
Veronica Fusaro geht für die Schweiz ins Rennen
Große Trauer um Rocker
Midnight-Oil-Mitgründer Rob Hirst gestorben
„Meister der Eleganz“
Modewelt, Stars und Royals trauern um Valentino
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf