Neue Webcam versorgt alle Eisläufer mit Infos

Kärnten
19.01.2026 13:30
Der Radlerstopp in St. Veit hat wieder für Eisläufer geöffnet.
Der Radlerstopp in St. Veit hat wieder für Eisläufer geöffnet.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Trotz der kalten Temperaturen haben die Eisläufer in Kärnten nur bei wenigen Plätzen Zugang, die neue Webcam-Übersicht des Eislaufvereins Wörthersee gibt nun genau Auskunft, wo Eislaufen erlaubt ist und welche Seen gesperrt sind. Der Hörzendorfer See und Radler-Stopp in St. Veit haben wieder offen.

Der klirrend kalte Winter bringt in Kärnten an vielen Orten auch Plusgrade, mit der neuen Webcam kriegen nun alle Eisläufer sofort Auskunft, welche Seen von der vom Eislaufverein Wörthersee betreuten Anlagen für Eislaufen freigegeben sind. Nach einer kalten Nacht und zu erwartenden tiefen Tagestemperaturen konnten am Montag die Eisbahnen am Hörzendorfer See wieder zum Eislaufen freigegeben werden. „Auch 120 Schüler sind bei uns“, sagt Obmann Rene Riepan.

Der Hörzendorfer See hat wieder für Eisläufer geöffnet.
Der Hörzendorfer See hat wieder für Eisläufer geöffnet.(Bild: Rene Riepan)
Die Webcam für den Hörzendorfer See ist bereits in Betrieb.
Die Webcam für den Hörzendorfer See ist bereits in Betrieb.(Bild: zVg)

Tauwetter sorgte für Sicherheitsrisiko
Auch der Radlerstopp in St. Veit hat wieder geöffnet. „In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte es sogar Plusgrade, in der Früh war nur Schneematsch zu sehen. Jetzt wurde es aber wieder kalt“, sagt Hannes Weiss. Auch Eishockey ist möglich.

Der Aichwaldsee in Villach muss jedoch gesperrt bleiben. Auf der Eisbahn steht zu viel Wasser, das muss erst komplett durchfrieren. Auf nicht freigegebenen Eisflächen besteht Einbruchgefahr! Auch am Rauschele See, Lendkanal, Wörthersee und Längsee ist derzeit kein Eislaufen erlaubt, strikte Warnungen bestehen. Wann es vielleicht möglich ist, können Eislaufer künftig auf der Webcam einsehen.

