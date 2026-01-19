Neue Webcam versorgt alle Eisläufer mit Infos

Der klirrend kalte Winter bringt in Kärnten an vielen Orten auch Plusgrade, mit der neuen Webcam kriegen nun alle Eisläufer sofort Auskunft, welche Seen von der vom Eislaufverein Wörthersee betreuten Anlagen für Eislaufen freigegeben sind. Nach einer kalten Nacht und zu erwartenden tiefen Tagestemperaturen konnten am Montag die Eisbahnen am Hörzendorfer See wieder zum Eislaufen freigegeben werden. „Auch 120 Schüler sind bei uns“, sagt Obmann Rene Riepan.