Eine letzte Ballnacht für alle Turner in Ferlach

Seit 125 Jahren wird in Ferlach fleißig geturnt. Das feierten die Sportsfreunde mit einer rauschenden Ballnacht – Mitternachtseinlage und Live-Musik inklusive!
Normalerweise sind Turnmatten und Tennisplätze die Heimat der Mitglieder des Ferlacher Turnvereins (FTV). Am vergangenen Samstag tauschten die Sportler ihr Trainingsgewand gegen Anzug und Robe – denn der legendäre Turnerball stand wieder am Programm.
„Der Abend ist auch eine Hommage an unser 125-jähriges Bestandsjubiläum“, erzählt FTV-Obfrau Christine Fritz gegenüber der „Kärntner Krone“.
Und wie schon in den vergangenen Jahren wurde die Ballnacht im Ferlacher Rathaus von 26 Pärchen mit einer Polonaise eröffnet. Für die Choreografie zeichneten Angelika Kosjek und Katrin Pirmann verantwortlich.
Neben der fulminanten Eröffnung und der Musik von der Liveband „MoRe“ sorgte auch die Mitternachtseinlage von den beiden Acro-Yoga-Akteuren Klaus und Melanie für frenetischen Applaus.
Trotz des großen Erfolges soll es vorerst der letzte Ball des Ferlacher Turnvereins gewesen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.