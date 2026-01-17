Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ami eingeflogen

Ein Riese! Kapfenberg schlägt am Transfermarkt zu

Sport-Nachrichten
17.01.2026 07:00
Kapfenberg-Trainer Klym Artamonov kriegt Verstärkung.
Kapfenberg-Trainer Klym Artamonov kriegt Verstärkung.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Samstag (18) geht’s für die Basketballer aus Kapfenberg zum Liga-Match nach Eisenstadt. Ein Duell der Nachbarn gibt’s (19) in Fürstenfeld, die Panthers kriegen es mit Meister Oberwart zu tun. Bei den Bulls aus Kapfenberg gibt‘s eine frische Kraft unterm Korb.

0 Kommentare

Kapfenbergs Basketballer greifen ab sofort in höheren Sphären zu! Mit dem US-Amerikaner Alex Gross soll ein 2,08-m-großer Innenspieler bei den Bulls unterm Korb für Ordnung sorgen. Der Collegespieler sammelte bereits Erfahrung in Europa, stand bei ZZ Leiden in den Niederlanden unter Vertrag, wo er 2024 die Meisterschaft gewann. Dazu spielte Gross, der den Abgang von Andre Screen ersetzen soll, in Rumänien. Jetzt soll der US-Riese den steirischen Bulls beim angepeilten direkten Einzug in die Play-offs helfen.

Alex Gross ist jetzt Kapfenberger.
Alex Gross ist jetzt Kapfenberger.(Bild: Bulls Kapfenberg)

Alex Gross gilt als physisch präsenter Big Man, der sowohl unter dem Korb als auch in der Defensive eine wichtige Verstärkung für das Bullen-Team mitbringt. Dank seiner Größe, Athletik und Spielintelligenz soll er mehr Stabilität verleihen. Mit der Verpflichtung von Gross unterstreichen die  Bulls ihr Ziel, ein Platz in den Play-offs 2026, und blicken optimistisch auf den restlichen Grunddurchgang in der Superliga.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
222.463 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
217.737 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
175.462 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Sport-Nachrichten
Ami eingeflogen
Ein Riese! Kapfenberg schlägt am Transfermarkt zu
Krone Plus Logo
Hartes Los als Chance
Misolic fühlt sich vor Premiere fitter denn je
Eishockey-Pleite
Eine Blamage statt Sprung auf den ersten Platz
Krone Plus Logo
Einer weniger
Abgang! Hartberger steht vor Wechsel ins Ausland
Ski-Ass Babinsky
War das der Sprung auf den Olympia-Zug?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf