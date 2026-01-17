Ein Riese! Kapfenberg schlägt am Transfermarkt zu

Am Samstag (18) geht’s für die Basketballer aus Kapfenberg zum Liga-Match nach Eisenstadt. Ein Duell der Nachbarn gibt’s (19) in Fürstenfeld, die Panthers kriegen es mit Meister Oberwart zu tun. Bei den Bulls aus Kapfenberg gibt‘s eine frische Kraft unterm Korb.
Kapfenbergs Basketballer greifen ab sofort in höheren Sphären zu! Mit dem US-Amerikaner Alex Gross soll ein 2,08-m-großer Innenspieler bei den Bulls unterm Korb für Ordnung sorgen. Der Collegespieler sammelte bereits Erfahrung in Europa, stand bei ZZ Leiden in den Niederlanden unter Vertrag, wo er 2024 die Meisterschaft gewann. Dazu spielte Gross, der den Abgang von Andre Screen ersetzen soll, in Rumänien. Jetzt soll der US-Riese den steirischen Bulls beim angepeilten direkten Einzug in die Play-offs helfen.
Alex Gross gilt als physisch präsenter Big Man, der sowohl unter dem Korb als auch in der Defensive eine wichtige Verstärkung für das Bullen-Team mitbringt. Dank seiner Größe, Athletik und Spielintelligenz soll er mehr Stabilität verleihen. Mit der Verpflichtung von Gross unterstreichen die Bulls ihr Ziel, ein Platz in den Play-offs 2026, und blicken optimistisch auf den restlichen Grunddurchgang in der Superliga.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.