Ein Riese! Kapfenberg schlägt am Transfermarkt zu

Kapfenbergs Basketballer greifen ab sofort in höheren Sphären zu! Mit dem US-Amerikaner Alex Gross soll ein 2,08-m-großer Innenspieler bei den Bulls unterm Korb für Ordnung sorgen. Der Collegespieler sammelte bereits Erfahrung in Europa, stand bei ZZ Leiden in den Niederlanden unter Vertrag, wo er 2024 die Meisterschaft gewann. Dazu spielte Gross, der den Abgang von Andre Screen ersetzen soll, in Rumänien. Jetzt soll der US-Riese den steirischen Bulls beim angepeilten direkten Einzug in die Play-offs helfen.