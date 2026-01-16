Messen falsch: Polizei stoppt Werbe-Lineale

Keine ehrlichen 15 Zentimeter

Über den konkreten Umfang der Abweichung berichteten mehrere Medien. Die „Bild“ schrieb, dass zumindest in einem Fall das Lineal um drei Millimeter zu lang gewesen sei. Auch andere Medien berichteten von einer Messlänge von 15,3 Zentimetern statt der angegebenen 15 Zentimeter. Eine generelle fehlerhafte Skalierung aller Lineale ist bislang jedoch nicht bestätigt.