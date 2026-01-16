Hausbewohner vertrieb Einbrecher aus Wohnzimmer

Täter flüchteten

Danach ging der Bewohner in den Keller und hörte einen Knall aus dem Erdgeschoss, wo seine Eltern wohnhaft sind. Der 49-Jährige begab sich sofort ins dortige Wohnzimmer und traf auf die beiden Männer. Diese flüchteten ohne Beute durch den Garten und weiter mit einem grauen Audi A6 Richtung Unterweitersdorf.