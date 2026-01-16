Vorteilswelt
Krach verriet sie

Hausbewohner vertrieb Einbrecher aus Wohnzimmer

Oberösterreich
16.01.2026 13:44
Im Wohnzimmer traf der Bewohner auf die beiden Fremden (Symbolbild).
Im Wohnzimmer traf der Bewohner auf die beiden Fremden (Symbolbild).
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Auf frischer Tat erwischte ein 49-jähriger Hausbesitzer zwei Einbrecher am Freitagvormittag im Gemeindegebiet von Wartberg ob der Aist (Oberösterreich). Der Mann hatte zunächst die Tür nicht geöffnet, ein herabfallender Blumentopf machte ihn auf die Einbrecher aufmerksam. Die gaben Fersengeld.

Zwei Unbekannte läuteten zunächst an den beiden Glocken des Zweifamilienhauses. Der 49-Jährige öffnete jedoch nicht, weil er davon ausging, dass es sich um Männer handelte, die Dienstleistungen wie Fassadenreinigungen anbieten würden.

Täter flüchteten
Danach ging der Bewohner in den Keller und hörte einen Knall aus dem Erdgeschoss, wo seine Eltern wohnhaft sind. Der 49-Jährige begab sich sofort ins dortige Wohnzimmer und traf auf die beiden Männer. Diese flüchteten ohne Beute durch den Garten und weiter mit einem grauen Audi A6 Richtung Unterweitersdorf.

Der Grund des Knalls waren Blumenstöcke, die zu Boden fielen, als die Unbekannten das Fenster aufgebrochen hatten. Von den Tätern fehlt jede Spur.

