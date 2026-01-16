Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Ermittlungen eingeleitet

Gegen Iglesias sei eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet. Die Justiz wollte keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf Weiteres nicht veröffentlichen. Iglesias selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen.