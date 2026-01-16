Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Viel Boshaftigkeit“

Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück

Society International
16.01.2026 09:37
(Bild: AP/WINFRIED ROTHERMEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der spanische Schlager-Weltstar Julio Iglesias hat Vorwürfe der sexuellen Übergriffe zurückgewiesen. „Ich bestreite, jemals eine Frau missbraucht, unter Druck gesetzt oder respektlos behandelt zu haben. Diese Anschuldigungen sind absolut falsch und machen mich sehr traurig“, schrieb der 82-Jährige auf Instagram.

0 Kommentare

Zwei frühere Angestellte des Sängers hatten über sexuelle Übergriffe, Beleidigungen, Demütigungen, Gewaltanwendung und Zwangsarbeit „in einem Umfeld ständiger Kontrolle und Belästigung“ geklagt, wie die spanische Digitalzeitung „elDiario.es“ und der spanischsprachige US-TV-Sender Univisión Noticias berichteten.

Iglesias gab sich kämpferisch. „Ich habe noch nie so viel Boshaftigkeit erlebt, aber ich habe noch die Kraft, die Menschen über die ganze Wahrheit zu informieren und meine Würde angesichts einer so schweren Beleidigung zu verteidigen“, schrieb er.

Hier finden Sie das Posting von Iglesias im Original:

Ermittlungen eingeleitet
Gegen Iglesias sei eine entsprechende Anzeige bei der Staatsanwaltschaft am Nationalen Gerichtshof in Madrid eingereicht worden, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Man habe Ermittlungen eingeleitet. Die Justiz wollte keine weiteren Details nennen. Dies diene auch dem Schutz der möglichen Opfer. Weitere Details werde man deshalb bis auf Weiteres nicht veröffentlichen. Iglesias selbst hatte Anfragen von Medien tagelang unbeantwortet gelassen.

Bei den betroffenen Frauen handelt es sich nach Angaben von „elDiario.es“ und Univisión Noticias um eine frühere Haushaltshilfe und eine ehemalige Physiotherapeutin des Künstlers. Die mutmaßlichen Taten sollen sich demnach im Jahr 2021 in zwei Villen von Iglesias in Punta Cana in der Dominikanischen Republik sowie in Lyford Cay auf den Bahamas ereignet haben.

Lesen Sie auch:
Archivbild aus dem Jahr 2003
Julio Iglesias (82)
Musiklegende wegen sexueller Gewalt angezeigt
13.01.2026
Süße Überraschung!
Iglesias und Kournikova zeigen ihre Rasselbande
29.12.2025

Opfer berichten in Videos detailreich und weinend
In Videos berichten die beiden mutmaßlichen Opfer, die „elDiario.es“ und Univisión Noticias und „Laura“ genannt werden, aber anonym bleiben, detailreich und zum Teil weinend von schrecklichen Erlebnissen. Iglesias habe ihr „Leben zerstört“. Die Aussagen seien von Bekannten und Ärzten der beiden Frauen bestätigt worden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
462.636 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
206.377 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
190.044 mal gelesen
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Society International
Traurige Nachricht
John Mellencamp: „Tochter ist wirklich sehr krank“
„Viel Boshaftigkeit“
Julio Iglesias weist Missbrauchsvorwürfe zurück
„Ich vermisse ihn“
Kein Kontakt zu Ex: Anderson gibt Ehefrau Schuld
„Küsse und Disco“
Popsänger Harry Styles kündigt neues Album an
Model zeigt Haut
Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf