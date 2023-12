Scheichs verklagen die Holding und René Benko

Im Schlepptau von Kurz

Als Türöffner für Benko bei arabischen Geldgebern fungierte in den letzten fünf Jahren immer wieder der einstige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der den Finanzjongleur schon bei Staatsreisen ab 2018 im Schlepptau hatte. Besonders in den letzten 13 Monaten entwickelten die Vertrauten Kurz und Benko eine intensivere Reisetätigkeit in den arabischen Raum, um Liquidität zur Rettung der Signa-Gruppe aufzustellen.