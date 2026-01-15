Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

90 Prozent neu

RTL kündigt Überraschung beim Dschungelcamp an

Society International
15.01.2026 14:54
Jan Köppen und Sonja Zietlow führen auch heuer wieder durchs RTL-Dschungelcamp. Sonst wird es ...
Jan Köppen und Sonja Zietlow führen auch heuer wieder durchs RTL-Dschungelcamp. Sonst wird es viele Überraschungen und eine „große Änderung“ geben.(Bild: RTL / Pascal Bünning)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ werden es die Dschungelcamper in diesem Jahr mit vielen neuen Prüfungen zu tun bekommen. Das kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einem Gespräch mit „TV Digital“ an. 

0 Kommentare

„Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den ,Creek der Sterne‘, aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu“, sagte er.

„Eine große Änderung“
Darüber hinaus sei auch noch „eine größere Änderung“ geplant. Worum es sich dabei genau handelt, blieb zunächst unklar. „Diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show“, versprach Küttner.

Die diesjährigen Dschungelcamper dürfen sich auf viele Überraschungen freuen.
Die diesjährigen Dschungelcamper dürfen sich auf viele Überraschungen freuen.(Bild: RTL / Hintergrund KI-generiert)

Die Reality-Show startet am Freitag (23. Jänner, 20.15 Uhr) in ihre 19. Staffel. Als Kandidatinnen und Kandidaten sind unter anderem Ex-Spielerfrau Simone Ballack, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Samira Yavuz und der Musiker Gil Ofarim dabei.

In der Show müssen sie in Prüfungen Sterne ergattern, um damit Essen für die Gruppe zu erspielen. „Creek der Sterne“ zählt zu den Dschungel-Klassikern – bei der Aufgabe müssen sich die Promis gegen Wassermassen behaupten.

Debatte um Gil Ofarim
Im Vorlauf zur neuen Staffel gibt es vor allem eine Debatte um die Verpflichtung von Musiker Gil Ofarim für das Format. 2021 erhob der Sänger Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotel-Mitarbeiter. Später gestand er vor Gericht, dass er die Vorwürfe erfunden habe.

In sozialen Netzwerken forderten einiger Nutzer vor diesem Hintergrund sogar den Ausschluss Ofarims vom Dschungelcamp.

Lesen Sie auch:
Gil Ofarim zieht ins Dschungelcamp und sorgt schon vor dem Start der RTL-Show bei seinen ...
„Ein No-Go!“
Riesenwirbel um Gil Ofarim im Dschungelcamp
09.01.2026

Musiker Schon länger auf RTL-Wunschliste
Küttner verriet im Interview, dass der Sänger schon länger auf der Liste der Show-Planer gestanden habe. „Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre super – spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, ,Let‘s Dance‘-Gewinner.“

Der Musiker sei „mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre“, sagte Küttner. „Ein toller Name für uns.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
447.426 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
180.523 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
172.563 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Society International
Total nett!
Damon & Affleck setzen neue Maßstäbe bei Bezahlung
90 Prozent neu
RTL kündigt Überraschung beim Dschungelcamp an
Empörung in Italien
Romina Power bezeichnet ihren Hit als „banal“
Fans bestimmen Größe!
„Harry Potter“-Star schmiedet krassen Busen-Plan
„Lüsterne Gedanken“
Politiker möchte Sündensteuer für OnlyFans-Girls
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf