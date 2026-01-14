Wiener Fußgänger wurden aufs Glatteis geführt

Beim nächsten Mal soll alles besser werden

Wie viele Gehwege durch die Arbeit von Jens von Eis und Schnee befreit worden sind, will die Fußgeherbauftragte nicht mit Zahlen beantworten. Nur soviel: „Konkrete Beschwerden, die bei uns einlangen, werden je nach Zuständigkeit an die MA 48, MA 42 oder an den Bezirk weitergegeben.“ Zumindest sollen die Erkenntnisse der vergangenen Tage genutzt werden, um dazuzulernen: Man werde Beschwerden „sammeln, auswerten und mögliche Mängel mit der MA 48 besprechen“.