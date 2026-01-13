Weil’s zu sehr taut! HSV gegen Leverkusen abgesagt

Superserie von ÖSV-Youngster reißt im 28. Rennen
Wenn das Wetter nicht mitspielt, hilft halt alles nichts – das für den Dienstagabend geplant gewesene deutsche Bundesliga-Spiel zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist kurzfristig abgesagt worden!
Nach eingehender Prüfung wurde diese Entscheidung getroffen, da sich auf dem Dach des Volksparkstadions offenbar zu viel tauendes Eis befand.
Das brachte statische Risiken mit sich, die einen sicheren Ablauf des Stadionbesuchs unmöglich gemacht hätten.
Über eine Neuansetzung der Partie soll schnellstmöglich entschieden werden.
