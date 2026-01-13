Gesundheitssystem wegen Grippewelle „am Limit“

Auch Krankenstände nehmen zu

„Die aktuellen Krankenstandszahlen zeigen, dass Infektionen mit Grippe, grippalen Infekten sowie Covid in Österreich weiterhin deutlich zunehmen. Erfahrungsgemäß kommt es insbesondere nach Feiertagen und Urlaubsphasen zu zusätzlichen Erkrankungen“, informierte zuletzt auch die ÖGK. In der vergangenen Woche waren 5871 Menschen wegen Influenza im Krankenstand, in Vergleichszeitraum 2025 waren es 3339 gewesen. Bei den grippalen Infekten lagen die Zahlen mit 68.602 noch unter jenen vom Vorjahr (74.609). Insgesamt waren in der vergangenen Woche österreichweit 225.538 Menschen im Krankenstand, in der zweiten Kalenderwoche 2025 waren 264.683 Menschen österreichweit krankgeschrieben.