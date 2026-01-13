Happy End für vermissten Trafik-Kater „Louis“

Vermisst, gerettet! Verzweifelt gesucht wurde der Stubentiger aus einer Trafik im Kurort Bad Sauerbrunn. Erst nach einem „Krone“-Bericht konnte der Ausreißer gefunden werden.
So schlau und selbstbewusst kann ein Stubentiger sein! „Louis“ war am 30. Dezember 2025 gegen Abend noch einmal im Kurzentrum in Bad Sauerbrunn aufgetaucht, danach hatte er sich schnurstracks aus dem Staub gemacht. In die Trafik auf dem Bahnhofsplatz, die sein zweites Zuhause war, ist der Kater nicht mehr zurückgekehrt. Betreiberin Monika L. hatte, wie berichtet, große Sorge, dass ihrem vierbeinigen Liebling etwas zugestoßen sein könnte. Viele Kunden und Stammgäste im Kurort bangten mit ihr.
Bei Familie aus Wiesen
Sowohl der Einsatz von Suchhunden als auch ein Aufruf via Facebook mit der Bitte um Hinweise brachten nicht den erhofften Erfolg. Erst ein Bericht in der „Krone“ vom vergangenen Sonntag ließ alle „Louis“-Fans aufatmen. Der allseits bekannte „Trafik-Kater“ war – nur vier Kilometer weit entfernt – in der Obhut einer Familie aus dem Nachbarort Wiesen.
Kater fühlte sich wohl
„Er trieb sich auf der Straße umher und hat orientierungslos gewirkt. Da er offenbar Futter wollte, kam der Kater ins Haus und machte es sich gemütlich. Er fühlte sich sichtlich wohl“, schilderte die Finderin der Besitzerin noch am Sonntag am Telefon, nachdem sie über die Suche nach „Louis“ in der „Kronen Zeitung“ gelesen hatte.
Beide einigten sich darauf, dass der entlaufene Kater in seinem neuen Zuhause bleiben darf. Weil Monika L. mit 31. Dezember in Pension gegangen ist und die Trafik für immer zusperren musste, hätte der Stubentiger auf seinen Stammplatz ohnehin künftig verzichten müssen.
„Ihm soll es gut gehen“
Womöglich hat „Louis“ das nahende Geschäftsende feinsinnig erahnt und sich nach einer neuen Bleibe umgeschaut. Denn so ist er auch schon in der Trafik vor mehr als zehn Jahren gelandet. „Der rot-weiße Kater stand plötzlich vor der Tür, kam in mein Geschäft und ging nicht mehr“, erinnert sich Monika L.: „Hauptsache, ihm geht’s gut!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.