Happy End für vermissten Trafik-Kater „Louis“

So schlau und selbstbewusst kann ein Stubentiger sein! „Louis“ war am 30. Dezember 2025 gegen Abend noch einmal im Kurzentrum in Bad Sauerbrunn aufgetaucht, danach hatte er sich schnurstracks aus dem Staub gemacht. In die Trafik auf dem Bahnhofsplatz, die sein zweites Zuhause war, ist der Kater nicht mehr zurückgekehrt. Betreiberin Monika L. hatte, wie berichtet, große Sorge, dass ihrem vierbeinigen Liebling etwas zugestoßen sein könnte. Viele Kunden und Stammgäste im Kurort bangten mit ihr.