Klo um halbe Million: „Erscheint viel zu teuer“

Doch wie sieht die genaue bepreiste Ausschreibung aus? Welche Firmen sind hier zum Zug gekommen? Diese Fragen bleiben offen. Nur so viel: „Die Verfügbarkeit und Bereitstellung von WC-Anlagen mit ordnungsgemäßen Hygienestandards hat hohe Priorität. Die Planung und die Errichtung neuer Anlagen erfolgt immer bedarfsorientiert im Auftrag der zuständigen Bezirksgremien“, heißt es weiter. Bei den Ausschreibungsunterlagen würde es sich zudem um Vertragsunterlagen handeln, „deren Übermittlung ohne vorherige sorgfältige interne Prüfung nicht möglich sei. Dies ist insbesondere deshalb erforderlich, da die Unterlagen auch die Interessen der Vertragspartner berühre und teilweise Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnisse enthalten könnten.“ Die Herausforderungen würden bei mutwilligen Beschädigungen wie Vandalismus und Graffiti, aber auch bei Verschmutzungen oder nicht sachgemäßer Nutzung, liegen.