A lot of fuss on the net
Election ads by Christian Kern are already circulating
"False" advertising, but real intentions? Alleged election ads featuring former Chancellor Christian Kern are already causing an uproar online and within the SPÖ. It is well known that several federal states are advocating a comeback for the former great hope.
What Krone readers already knew on Wednesday morning was also reported later in the day by the Austria Press Agency (APA). Some regional organizations in the SPÖ would be pleased if former Chancellor Christian Kern dared to step forward and openly go head-to-head with party leader Andreas Babler at the party conference on 7 March.
As reported, Kern would mobilize six percent of the electorate from a standing start, which would cause even those Reds who were not yet convinced by Kern to ponder.
One thing is certain: Kern did not rule out a candidacy to the "Krone", but would still have to achieve a simple majority at the meeting of the federal party executive committee on February 13 before a campaign convention.
In any case, his fans are probably already working on election slogans - even if not yet officially commissioned - and with typos.
