Es wird frostig

Eisschicht über Kärnten: Minus 20 Grad möglich!

Kärnten
05.01.2026 17:00
Die Temperaturen sinken – wenig Wind, wenig Niederschlag und ein klarer Himmel begünstigen die ...
Die Temperaturen sinken – wenig Wind, wenig Niederschlag und ein klarer Himmel begünstigen die Kältewelle.(Bild: Georg Wastl)

Dick anziehen heißt es in den kommenden Tagen für die Kärntnerinnen und Kärntner, denn es bleibt frostig – und es wird sogar noch kälter! 

0 Kommentare

Besonders Oberkärnten ist in den nächsten Tagen von der extremen Kälte betroffen. Ein klarer Himmel, Windstille und wenig Niederschlag schaffen die optimalen Verhältnisse für die Eiseskälte – in der Nacht von Sonntag auf Montag erreichten die Werte in Dellach im Drautal glatte minus 14,9 Grad und in St. Jakob in Defereggen (Osttirol) sogar minus 20 Grad!

Die Situation kommt Eislauffans gerade richtig – Meteorologen versprechen dickere Schichten. Bis dato ist ja bereits der Weißensee zum Eislaufen freigegeben, weitere Kärntner Seen und Teiche dürften wohl in den kommenden Tagen folgen.

Eisschicht auf Kärntner Seen wächst
Zumindest Klagenfurter müssen sich noch gedulden, denn weder Wörthersee noch Lendkanal sind zum Eislaufen freigegeben. Und auch das Eis von Aichwald-, Hörzendorfer-, Läng- und Rauschelesee ist noch nicht dick genug. „Das Eis muss in Ruhe wachsen, damit es tragfähig wird“, heißt es vom Eislaufverein Wörthersee.

Der Aichwaldsee könnte auch bald zum Eislaufen zugänglich sein.
Der Aichwaldsee könnte auch bald zum Eislaufen zugänglich sein.(Bild: Katrin Fister)
Der Hörzendorfer See ist noch nicht zum Eislaufen freigegeben.
Der Hörzendorfer See ist noch nicht zum Eislaufen freigegeben.(Bild: Evelyn Hronek)
Auch das Eis auf dem Lendkanal lässt auf sich warten.
Auch das Eis auf dem Lendkanal lässt auf sich warten.(Bild: Florian Pessentheiner)

„Wenn alles glattläuft, könnten am Wochenende die ersten Eisflächen zum Eislaufen freigegeben werden.“ Eisprüfer warnen bis dahin vor dem Betreten der Eisflächen: Es herrscht lebensgefährliches Einbruchsrisiko!

Milder in Unterkärnten
Etwas verschont von der Kälte bleibt Unterkärnten. „Im Klagenfurter Becken erreicht das Thermometer heute und am Dienstag minus 8 bis minus 2 Grad, denn Wolken sorgen dafür, dass der Boden weiter auskühlt“, so UBIMET-Meteorologe Josef Lukas. In den Karawanken und auf der Koralpe kann es am Montag und am Dienstag bei minus 8 bis minus 2 Grad sogar schneien. 

Kälterekord in der Nacht auf Donnerstag
Die Kältewelle erreicht in Kärnten in der Nacht auf Donnerstag ihren Tiefpunkt. „Es klart auf, damit wird es nochmals deutlich kälter als in der Nacht auf Montag“, so die Wetterprognose von Tauernwetter. Das Thermometer sinkt in ganz Kärnten deutlich bis unter minus 10 Grad. Temperaturen bis unter minus 20 Grad sind in Osttirol und Oberkärnten möglich.

Ab Freitag soll es allmählich sowohl in Oberkärnten als auch in Unterkärnten milder werden. „Am späten Nachmittag oder am Abend könnte von Westen her in einigen Landesteilen Schneefall einsetzen. Die Höchstwerte erreichen meist minus vier bis plus zwei Grad“, prognostiziert Tauernwetter.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Kärnten

