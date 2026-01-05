Eisschicht über Kärnten: Minus 20 Grad möglich!

Kälterekord in der Nacht auf Donnerstag

Die Kältewelle erreicht in Kärnten in der Nacht auf Donnerstag ihren Tiefpunkt. „Es klart auf, damit wird es nochmals deutlich kälter als in der Nacht auf Montag“, so die Wetterprognose von Tauernwetter. Das Thermometer sinkt in ganz Kärnten deutlich bis unter minus 10 Grad. Temperaturen bis unter minus 20 Grad sind in Osttirol und Oberkärnten möglich.