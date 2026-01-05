Chelsea hat offenbar einen neuen Trainer gefunden

Der FC Chelsea hat offenbar einen Nachfolger für Enzo Maresca gefunden: Liam Rosenior soll neuer Trainer des Premier-League-Topklubs werden!
Der 41-jährige Engländer steht (noch) bei Chelseas Partner-Klub Racing Straßburg unter Vertrag. Doch die Zusammenarbeit mit dem Ligue-1-Klub neigt sich dem Ende zu. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, befindet sich Rosenior bereits in London.
Noch in dieser Woche soll Rosenior als neuer Trainer beim FC Chelsea präsentiert werden. Strasbourg befindet sich indes bereits auf der Suche nach einem Nachfolger.
Punkt in Manchester
Im ersten Spiel seit dem Rauswurf von Maresca gelang Chelsea unter Interimscoach Calum McFarlane am Sonntag ein Achtungserfolg in der Premier League. Dank eines späten Treffers von Enzo Fernandez holten die „Blues“ ein 1:1 bei Manchester City.
