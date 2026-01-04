Vorteilswelt
Fans gerührt

Ginas herzerwärmender Geburtstagsgruß für „Schumi“

Formel 1
04.01.2026 14:11
Dieses süße Familienbild postete Gina Schumacher (rechts) anlässlich des Geburtstags ihres ...
Dieses süße Familienbild postete Gina Schumacher (rechts) anlässlich des Geburtstags ihres Vaters Michael auf Instagram.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/INA FASSBENDER, instagram.com/gina_schumacher)

Bewegende Worte zum Ehrentag von Michael Schumacher: Gina Schumacher hat ihrem berühmten Vater am 3. Jänner zum 57. Geburtstag mit einem sehr persönlichen Posting gratuliert – und damit bei den Fans große Emotionen ausgelöst.

0 Kommentare

Die 28-Jährige teilte auf Instagram ein altes Familienfoto aus ihrer Kindheit. Zu sehen sind Michael Schumacher, Ehefrau Corinna, Sohn Mick sowie Gina selbst. Dazu schrieb sie: „The best forever. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papa.“ In den Kommentaren sammelten sich binnen kurzer Zeit tausende Glückwünsche von Fans aus aller Welt.

Michael Schumacher hatte sich nach seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seither hält die Familie das Leben des siebenfachen Weltmeisters strikt privat.

Erfolgreich im Sattel, glücklich als Mutter
Gina Schumacher selbst feierte in den vergangenen Jahren große sportliche Erfolge. Die Deutsche zählt zu den besten Westernreiterinnen der Welt, wurde 2019 Europameisterin im Reining und holte seither mehrere WM-Titel.

Auch privat läuft es rund: Am 28. September 2024 heiratete sie den ehemaligen Springreiter Iain Bethke. Am 29. März 2025 krönte die Geburt der gemeinsamen Tochter Millie das Familienglück.

