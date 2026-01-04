Ginas herzerwärmender Geburtstagsgruß für „Schumi“

Die 28-Jährige teilte auf Instagram ein altes Familienfoto aus ihrer Kindheit. Zu sehen sind Michael Schumacher, Ehefrau Corinna, Sohn Mick sowie Gina selbst. Dazu schrieb sie: „The best forever. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Papa.“ In den Kommentaren sammelten sich binnen kurzer Zeit tausende Glückwünsche von Fans aus aller Welt.