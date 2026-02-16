Ausnahmekünstlerin Henrike Naumann (41) gestorben

Die Kunstwelt trauert um Henrike Naumann. Die 41-jährige deutsche Künstlerin, die in diesem Jahr gemeinsam mit Sung Tieu den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig gestalten sollte, ist in Berlin an einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung gestorben. Ihre Familie teilte mit, dass Naumann im Kreis von Familie und Freunden verstarb.
„Mit Henrike Naumann verlieren wir nicht nur eine bedeutende Vertreterin der deutschen Gegenwartskunst, sondern auch eine warmherzige, wache und hoch engagierte Persönlichkeit“, erklärte das Institut für Auslandsbeziehungen, das den Deutschen Pavillon betreut.
Letztes Werk wird für sie umgesetzt
Auch die Kuratorin des Pavillons, Kathleen Reinhardt, betonte, dass das Werk nach Naumanns Vision fertiggestellt und präsentiert werden soll: „Den Pavillon zu bespielen, war seit langer Zeit ihr großer Traum – wir werden dies für sie umsetzen.“
Naumann, geboren 1984 in Zwickau und in Berlin lebend, galt als Ausnahmekünstlerin. In ihren Arbeiten kombinierte sie Möbel, Designobjekte, Video- und Soundinstallationen, um gesellschaftliche und politische Themen zu reflektieren.
Werke mit großem Erfolg weltweit
Weltweit waren ihre Werke zu sehen – unter anderem in New York, Warschau, Wien, Graz und Linz. Im Jahr 2019 präsentierte sie im Belvedere 21 die Rauminstallation „Das Reich“, eine fiktive Möbelhaus-Abwandlung im Wehrmachtsstil.
Die Kunstbiennale in Venedig, die vom 9. Mai bis 22. November stattfindet, zählt neben der documenta in Kassel zu den bedeutendsten internationalen Schauplätzen zeitgenössischer Kunst. Trotz Naumanns Tod werden ihre und Tieu’s Arbeiten wie geplant eröffnet und sollen als Gemeinschaftswerk nach Naumanns konzeptioneller Vision gezeigt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.