Ausnahmekünstlerin Henrike Naumann (41) gestorben

Die Kunstwelt trauert um Henrike Naumann. Die 41-jährige deutsche Künstlerin, die in diesem Jahr gemeinsam mit Sung Tieu den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig gestalten sollte, ist in Berlin an einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung gestorben. Ihre Familie teilte mit, dass Naumann im Kreis von Familie und Freunden verstarb.