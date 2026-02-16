Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diagnose viel zu spät

Ausnahmekünstlerin Henrike Naumann (41) gestorben

Kultur
16.02.2026 17:41
Viel zu früh: Die Kunstwelt verliert mit Naumann eine strahlende Persönlichkeit.
Viel zu früh: Die Kunstwelt verliert mit Naumann eine strahlende Persönlichkeit.(Bild: Anida Greco; Henrike Naumann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Kunstwelt trauert um Henrike Naumann. Die 41-jährige deutsche Künstlerin, die in diesem Jahr gemeinsam mit Sung Tieu den Deutschen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig gestalten sollte, ist in Berlin an einer viel zu spät diagnostizierten Krebserkrankung gestorben. Ihre Familie teilte mit, dass Naumann im Kreis von Familie und Freunden verstarb.

0 Kommentare

„Mit Henrike Naumann verlieren wir nicht nur eine bedeutende Vertreterin der deutschen Gegenwartskunst, sondern auch eine warmherzige, wache und hoch engagierte Persönlichkeit“, erklärte das Institut für Auslandsbeziehungen, das den Deutschen Pavillon betreut.

Letztes Werk wird für sie umgesetzt
Auch die Kuratorin des Pavillons, Kathleen Reinhardt, betonte, dass das Werk nach Naumanns Vision fertiggestellt und präsentiert werden soll: „Den Pavillon zu bespielen, war seit langer Zeit ihr großer Traum – wir werden dies für sie umsetzen.“

Naumann, geboren 1984 in Zwickau und in Berlin lebend, galt als Ausnahmekünstlerin. In ihren Arbeiten kombinierte sie Möbel, Designobjekte, Video- und Soundinstallationen, um gesellschaftliche und politische Themen zu reflektieren.

Werke mit großem Erfolg weltweit
Weltweit waren ihre Werke zu sehen – unter anderem in New York, Warschau, Wien, Graz und Linz. Im Jahr 2019 präsentierte sie im Belvedere 21 die Rauminstallation „Das Reich“, eine fiktive Möbelhaus-Abwandlung im Wehrmachtsstil.

Die Kunstbiennale in Venedig, die vom 9. Mai bis 22. November stattfindet, zählt neben der documenta in Kassel zu den bedeutendsten internationalen Schauplätzen zeitgenössischer Kunst. Trotz Naumanns Tod werden ihre und Tieu’s Arbeiten wie geplant eröffnet und sollen als Gemeinschaftswerk nach Naumanns konzeptioneller Vision gezeigt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
16.02.2026 17:41
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
161.178 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.637 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Olympia
„Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist!“
106.553 mal gelesen
US-Superstar Ilia Malinin verpasste völlig überraschend eine Medaille.
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
978 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
750 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
749 mal kommentiert
Mehr Kultur
Diagnose viel zu spät
Ausnahmekünstlerin Henrike Naumann (41) gestorben
Musiktheater Linz
Nicholas Ofczarek: Vollbad in Sprache und Musik
Zum Weinen schön
Frauenköpfe, die Herz, Seele und Augen berühren
Bald live in Wien
The Butcher Sisters: Erfolg durch pubertären Krach
Krone Plus Logo
20 Jahre Saliera-Fund
Wie ein Salzfass seinen Weg nach Hause fand
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf