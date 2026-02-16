Krönen hohe Gäste heute in Linz die „Ballkönigin“?

Nahezu ausverkauft ist der 73. Polizeiball, der heute Abend im Linzer Brucknerhaus steigt. Ob dies wohl auch den Spekulationen rund um die Nachfolge des inzwischen Vize-Polizeidirektors Rudolf Keplinger geschuldet ist? Denn es hat sich neben Bundespolizeidirektor Michael Takacs auch Innenminister Gerhard Karner angekündigt – eine seltene Ballung an hochkarätigen Gästen.
„Es könnte leicht sein, dass die Keplinger-Nachfolge am Ball bekannt gegeben wird“, wird innerhalb der Exekutive gemauschelt. Und hier könnte es einen „Ballkönig“ oder eine „Ballkönigin“ geben.
Es wird ein spannender Abend
Auf Innenminister Karner wartet also ein spannender Abend, denn das Nachfolge-Duell zwischen Rechtsbüro-Leiterin Karoline Stumptner und Personal-Chef Günter Tischlinger wurde zur Chefsache. Hintergrund: Der oö. Polizeidirektor Andreas Pilsl hatte sich für die „Prinzessin“ – um im Balljargon zu bleiben – ausgesprochen, die Personalvertretung in Linz und Wien für den „Prinzen“. Daher muss ein Ministerentscheid nun alles regeln.
Eine Entscheidung für den „Prinzen“ wäre aber die große Überraschung, man geht davon aus, dass die Wahl auf eine „Ballkönigin“ fallen wird – auch falls die Entscheidung heute Abend noch nicht verkündet werden sollte.
Wie auch immer: Die Nachfolge um den Top-Job in der Polizeidirektion ist jedenfalls eines der kontroversiellsten Gesprächsthemen am Parkett. Und im Hintergrund laufen auch schon die nächsten Personalspekulationen – denn die Krönung löst ja sofort weitere Job-Rotationen aus.
