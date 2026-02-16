Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geht um Polizei-Vize

Krönen hohe Gäste heute in Linz die „Ballkönigin“?

Oberösterreich
16.02.2026 10:00
Für Innenminister Gerhard Karner ist die Besetzung des Top-Jobs knifflig
Für Innenminister Gerhard Karner ist die Besetzung des Top-Jobs knifflig(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Nahezu ausverkauft ist der 73. Polizeiball, der heute Abend im Linzer Brucknerhaus steigt. Ob dies wohl auch den Spekulationen rund um die Nachfolge des inzwischen Vize-Polizeidirektors Rudolf Keplinger geschuldet ist? Denn es hat sich neben Bundespolizeidirektor Michael Takacs auch Innenminister Gerhard Karner angekündigt – eine seltene Ballung an hochkarätigen Gästen.

0 Kommentare

 „Es könnte leicht sein, dass die Keplinger-Nachfolge am Ball bekannt gegeben wird“, wird innerhalb der Exekutive gemauschelt. Und hier könnte es einen „Ballkönig“ oder eine „Ballkönigin“ geben.

Es wird ein spannender Abend
Auf Innenminister Karner wartet also ein spannender Abend, denn das Nachfolge-Duell zwischen Rechtsbüro-Leiterin Karoline Stumptner und Personal-Chef Günter Tischlinger wurde zur Chefsache. Hintergrund: Der oö. Polizeidirektor Andreas Pilsl hatte sich für die „Prinzessin“ – um im Balljargon zu bleiben – ausgesprochen, die Personalvertretung in Linz und Wien für den „Prinzen“. Daher muss ein Ministerentscheid nun alles regeln.

Eine Entscheidung für den „Prinzen“ wäre aber die große Überraschung, man geht davon aus, dass die Wahl auf eine „Ballkönigin“ fallen wird – auch falls die Entscheidung heute Abend noch nicht verkündet werden sollte.

Lesen Sie auch:
Bei der Pensionierungsfeier bekam Rudolf Keplinger von LH Thomas Stelzer das Silberne ...
Skurrile Konstellation
Wer verlässt beim Nachfolge-Rennen zuerst Deckung?
20.07.2025
Innenminister am Zug
Nächste Stufe im Duell um Polizei-Vizechef in OÖ
24.01.2026

Wie auch immer: Die Nachfolge um den Top-Job in der Polizeidirektion ist jedenfalls eines der kontroversiellsten Gesprächsthemen am Parkett. Und im Hintergrund laufen auch schon die nächsten Personalspekulationen – denn die Krönung löst ja sofort weitere Job-Rotationen aus. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.02.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Die Waggons sprangen aus den Gleisen.
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Rapids Fans zuckten wieder einmal aus!
„Will keiner sehen“
Als Rapid versagte, wurde es ein Derby der Schande
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
155.838 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
127.076 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.760 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
956 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
753 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Oberösterreich
Geht um Polizei-Vize
Krönen hohe Gäste heute in Linz die „Ballkönigin“?
Enormer Schaden
Großer Einsatz: Güterzug stürzte bei Verschub um
Lebensrettung in Linz
„Ich glaube nicht, dass sie Nacht überlebt hätte“
Fatale Abkürzung
Am Heimweg von Ball über eine Terrasse gestürzt
Krone Plus Logo
Eishockey-Play-Off:
Drittliga-Duell erst nach 30. Penalty entschieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf