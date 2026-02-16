Krönen hohe Gäste heute in Linz die „Ballkönigin“?

Es wird ein spannender Abend

Auf Innenminister Karner wartet also ein spannender Abend, denn das Nachfolge-Duell zwischen Rechtsbüro-Leiterin Karoline Stumptner und Personal-Chef Günter Tischlinger wurde zur Chefsache. Hintergrund: Der oö. Polizeidirektor Andreas Pilsl hatte sich für die „Prinzessin“ – um im Balljargon zu bleiben – ausgesprochen, die Personalvertretung in Linz und Wien für den „Prinzen“. Daher muss ein Ministerentscheid nun alles regeln.