Österreich setzt auf Photovoltaik

Das zeigt: Immer mehr Haushalte wollen Strom nicht mehr nur verbrauchen, sondern selbst erzeugen – und damit Kosten sparen und unabhängiger werden. Ein zusätzlicher Anreiz ist der neue „Made in Europe“-Bonus. Wer Module aus europäischer Produktion verbaut, erhält nicht nur bessere Förderkonditionen, sondern auch ein Plus an Qualität und Versorgungssicherheit. Damit wird Sonnenstrom gleich doppelt attraktiv. Ein Beispiel liefert das Burgenland: Als Modellregion für Energieunabhängigkeit zeigt es schon heute, wie eine Region mit Sonne, Wind und Speichertechnologien den eigenen Bedarf decken kann.