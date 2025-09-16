Orcas versenken Jacht vor portugiesischer Küste

Verhalten der Tiere gibt Rätsel auf

In den vergangenen Jahren häufen sich Angriffe von Killerwalen auf Boote im Westen der Iberischen Halbinsel, der Biskaya und der Straße von Gibraltar. Warum die größte Delfinart der Welt dieses Verhalten vermehrt an den Tag legt, ist bislang ein Rätsel. Es gibt zahlreiche Vermutungen: Manche meinen, die vorwiegend jungen Tiere würden spielen wollen, andere meinen, dass sie versuchen, Feinde abzuwehren. Beunruhigend wird wahrgenommen, dass es immer häufiger Angriffe in flachen Gewässern gibt – diese Abschnitte galten zuvor als sicher vor Begegnungen mit Orcas.