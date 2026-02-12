Tickets für das „Butterfly Dance!“ gewinnen

US-Star im Burgenland

Der US-amerikanische Ausnahmekünstler, geboren als Richard Melville Hall in New York, ist der unbestrittene Superstar des Festivals. Mit seinem Durchbruch „Go“, einem der bedeutendsten Tracks der elektronischen Musikgeschichte, und mehr als 20 Millionen verkauften Alben weltweit, zählt Moby zu den einflussreichsten Musikern unserer Zeit. Seine Karriere reicht von den Punkrock-Wurzeln der 80er-Jahre über weltweite Chart-Erfolge bis hin zu gefeierten Film- und Dokumentarprojekten. Auch als Produzent für Größen wie David Bowie, Daft Punk oder die Beastie Boys hat er Musikgeschichte geschrieben.