Tickets für das „Butterfly Dance!“ gewinnen

12.02.2026 05:00
Wenn sich elektronische Klänge mit Natur, Kunst und Freiheit verbinden, dann ist es wieder so weit: „Butterfly Dance!“ hebt ab. Das außergewöhnliche Festival hat sich längst einen Fixplatz im heimischen Eventkalender erobert und 2026 wartet es mit einem Line-up auf, das internationale Maßstäbe setzt und Sie können dabei sein!

Ein Name sticht aus dem internationalen Line-up ganz besonders hervor. Ein Künstler, der die elektronische Musik über Jahrzehnte geprägt, Genres verbunden und Generationen begleitet hat. Ein Musiker, dessen Sound längst Weltruhm genießt und der nun dem „Butterfly Dance!“ seinen ganz persönlichen Stempel aufdrückt – MOBY. 

US-Star im Burgenland
Der US-amerikanische Ausnahmekünstler, geboren als Richard Melville Hall in New York, ist der unbestrittene Superstar des Festivals. Mit seinem Durchbruch „Go“, einem der bedeutendsten Tracks der elektronischen Musikgeschichte, und mehr als 20 Millionen verkauften Alben weltweit, zählt Moby zu den einflussreichsten Musikern unserer Zeit. Seine Karriere reicht von den Punkrock-Wurzeln der 80er-Jahre über weltweite Chart-Erfolge bis hin zu gefeierten Film- und Dokumentarprojekten. Auch als Produzent für Größen wie David Bowie, Daft Punk oder die Beastie Boys hat er Musikgeschichte geschrieben.

(Bild: MOBY)

Doch „Butterfly Dance!“ ist mehr als nur ein Konzertabend. Das Festival steht für ein ganzheitliches Erlebnis: elektronische Musik auf höchstem Niveau, eingebettet in eine besondere Atmosphäre, geprägt von Natur, Kreativität und Gemeinschaft. Internationale Top-Acts, sorgfältig kuratierte Stages und ein Publikum, das Musik nicht nur hört, sondern lebt. 

(Bild: ZVG)

Seien Sie live dabei!
Die „Krone“ verlost für das Festival am 20. Juli im Schlosspark Esterházy 5x2 VIP Stehplätze sowie 5x2 reguläre Stehplätze. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und mit ein wenig Glück sind Sie einer der glücklichen Gewinner. Teilnahmeschluss ist der 18.2, 09:00 Uhr.

