Die wahre Geschichte des Jesus von Nazareth

Um das Jahr Null kommt in einem kleinen Dorf namens Nazareth in der Provinz Galiläa ein Knabe zur Welt. Seine Zeitgenossen werden ihn später Jesus von Nazareth nennen. Nazareth ist ein Bauerndorf inmitten eines Hügellandes, kaum 400 leben Menschen zur Zeit von Jesu Geburt hier. Neben Feldern gibt es Weinberge, Obst- und Gemüseterrassen sowie Viehweiden. Die Menschen leben in einfachen Häusern mit Steinmauern, die mit Stroh, Lehm und Dung isoliert sind.