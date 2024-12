Erst nur Kerzenschein, dann schon ein Flammenmeer

Ausgetrockneter Baum in zehn Sekunden in Vollbrand

Es dauere nur rund zehn Sekunden, bis ein ausgetrockneter Christbaum in Vollbrand steht. Schon wenige Augenblicke später geht das Umfeld in Flammen auf, wie die BVS-Demonstration im Versuchslabor zeigt. Ein griffbereiter Feuerlöscher in der Nähe des Baums kann rasches Reagieren ermöglichen. Der Baum solle außerdem sicher stehen und ein Abstand zu Vorhängen eingehalten werden. Zu beachten sei auch ausreichender Abstand der Kerzen und vor allem Spritzkerzen zur Dekoration und anderen Zweigen des Baumes.