FPÖ-Hofer: „Habe keine aktive Rolle in der Firma“

Beschluss im Gemeinderat als nächster Schritt

Nach der Präsentation liegt nun die Änderung des digitalen Flächenwidmungsplans zur Einsicht und Stellungnahme auf. Der nächste Schritt ist der Beschluss im Gemeinderat. „An der Abstimmung nehme ich nicht teil. Das gesamte Verfahren verläuft streng nach den gesetzlichen Vorgaben und ist transparent nachvollziehbar“, sagt Hofer. Die endgültige Entscheidung über die Flächenwidmung obliegt der zuständigen Landesabteilung, die direkt dem Landeshauptmann unterstellt ist.