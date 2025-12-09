Russen-Provokation: Deutsche Jets im Dauereinsatz

Selten war die Lage am Schwarzen Meer so angespannt wie jetzt: Immer wieder jagen deutsche Eurofighter von einem rumänischen Militärflugplatz in den Himmel, weil russische Drohnen den NATO-Luftraum verletzen. Mehr als zehn dieser Alarmstarts gab es bereits – und an einzelnen Tagen mussten die Piloten gleich mehrfach hoch, um die Südostflanke des Bündnisses zu sichern.