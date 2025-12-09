Tragischer Unfall
Bootsunglück vor Samos: Minderjähriger tot
Griechenland gilt als Ziel vieler Migranten, oft um danach etwa nach Deutschland weiterzureisen. Jetzt ist es auf Samos wieder zu einem tragischen Bootsunglück gekommen: Ein Minderjähriger kam dabei ums Leben. Auch in Kreta gingen Migranten über Bord – sie werden seit mehreren Tagen vermisst.
Nahe der griechischen Insel Samos ist ein minderjähriger Flüchtling ums Leben gekommen. Wie die Küstenwache am Dienstag weiter mitteilte, kam es zum Unglück als ein Schnellboot mit Migranten, aus der Türkei kommend, mit großer Geschwindigkeit auf Samos zusteuerte. Zwei Patrouillenboote eilten zum Ort und entdeckten das Boot, als es Menschen an der Küste der Ferieninsel absetzte.
Leiche wird obduziert
Während der Suche nach den Migranten entdeckten Polizeibeamte die Leiche des Minderjährigen. Sie wurde ins Krankenhaus von Samos gebracht und eine Obduktion wurde angeordnet. 37 weitere Menschen wurden aufgegriffen, teilte die Küstenwache mit.
Vermisste Migranten südlich von Kreta
Unterdessen werden seit drei Tagen südlich von Kreta mindestens 15 Migranten vermisst. Wie die Küstenwache mitteilte, waren diese Menschen an Bord eines Bootes, das vergangenen Samstag rund 50 Kilometer südlich der kleinen kretischen Hafenstadt Ierapetra entdeckt worden war. Darin fanden die Beamten der Küstenwache zwei Überlebende und 17 Leichen. Die Opfer seien offenbar ohne Wasser, Nahrung und ausreichenden Schutz auf offener See geblieben – und dies, während ein Sturm tobte. Laut Küstenwache waren die 17 Opfer bereits seit mehr als einem Tag tot.
Suche nach Vermissten läuft
Ermittlungen ergaben inzwischen, dass sich ursprünglich 34 Menschen in diesem Boot befanden, das am 1. Dezember in Tobruk, Libyen, gestartet war. Einen Tag danach war das Boot aufgrund eines Motorschadens manövrierunfähig. Unter ungeklärten Umständen seien dann 15 Menschen über Bord gegangen und werden seitdem vermisst. Die Suche nach ihnen wird fortgesetzt, teilte die Küstenwache mit.
