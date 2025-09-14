Casino-Schulden! Mann springt von Kreuzfahrtschiff

Fünf Pässe eingesteckt

Doch am Ufer warteten bereits Beamte der Zoll- und Einreisebehörde auf den Mann. Und wurden bei einer Durchsuchung des Rucksacks auch gleich fündig! In seinem Gepäck hatte der durchnässte Passagier nicht nur 14.600 Dollar (rund 12.400 Euro) Bargeld eingesteckt, sondern auch fünf Pässe, die allesamt auf einen anderen Namen ausgestellt waren.