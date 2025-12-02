Feuerteufel? Anruf rettete Bewohner wohl das Leben

„Hier wohne ich“, zeigt Ahmad (23) auf die Fenster im ersten Stock eines völlig ausgebrannten Hauses in der Bergsteiggasse in Hernals. Der Syrer ist vor einem Jahr nach Wien gekommen, arbeitet an einem Standl am Naschmarkt und lernt fleißig Deutsch. Gemeinsam mit fünf Männern wohnt er in einer WG, für die er 250 Euro im Monat berappt. „Mich hat am Abend ein Nachbar angerufen und mir mitgeteilt, dass es im Parterre brennt“, so der 23-Jährige weiter. Dann ging es Schlag auf Schlag ...