Einkaufen am 8.12.: Ist das notwendig?

Die Adventszeit ist in vollem Gange und viele Menschen sind mit ihren Weihnachtsvorbereitungen beschäftigt. Unsere Frage des Tages vom 7. Dezember lautet: Braucht es den 8. Dezember als zusätzlichen Einkaufstag für Weihnachten?
Haben Sie bereits alle Weihnachtsbesorgungen erledigt, oder geschieht das bei Ihnen in der Regel „auf den letzten Drücker“? Wie stünden Sie zu einem zusätzlichen Einkaufstag? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
