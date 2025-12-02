Ermittlungen gegen Wiener Verein wegen Hamas-Nähe

ÖVP-Anzeige gab Anstoß

Die Staatsanwaltschaft Wien teilte mit, dass eine Anzeige der ÖVP den Anstoß zu den Ermittlungen gegeben habe. So hatte der Sprecher von Dar al Janub etwa im Jahr 2021 auf Facebook ein Foto mit Ismail Haniyeh gepostet, einem der zentralen Führerfiguren der Hamas. „Man muss weit reisen, um Politiker zu treffen, die ihr Wort halten“, schrieb er dazu. Mitte der 2000er-Jahre sollen Vertreterinnen und Vertreter der Hamas in Österreich bei Veranstaltungen des Vereins eingeladen gewesen sein. Zudem wird Mitgliedern vorgeworfen, sich im Libanon mit dem hochrangigen Hamas-Funktionär Osama Hamdan getroffen zu haben.