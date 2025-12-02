Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hausdurchsuchungen

Ermittlungen gegen Wiener Verein wegen Hamas-Nähe

Wien
02.12.2025 15:55
Ein Wiener Verein hat gefallene Kämpfer der Hamas als Märtyrer bezeichnet (Symbolbild).
Ein Wiener Verein hat gefallene Kämpfer der Hamas als Märtyrer bezeichnet (Symbolbild).(Bild: EPA/MOHAMMED SABER)

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt bereits mehr als einem Jahr gegen mehrere Vorstandsmitglieder des Vereins Dar al Janub. Es geht um die Mitgliedschaft in der Terrororganisation Hamas und das Gutheißen von terroristischen Straftaten. Der Verein machte am Sonntag  Hausdurchsuchungen an fünf Orten öffentlich.

0 Kommentare

Darunter sind Privatwohnungen ehemaliger und aktueller Vorstandsmitglieder sowie das Vereinslokal in Wien-Ottakring. Bei mehreren Einsätzen seien Kinder anwesend gewesen. Die Behörden beschlagnahmten elektronische Geräte, Vereinsunterlagen, Literatur und persönliche Gegenstände. Laut Judith Ziska, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, laufen die Auswertungen noch.

„Die betroffenen Personen sind unbescholten, dennoch erfolgten zuvor monatelange Überwachungen, Abhörmaßnahmen und Observationen, woraufhin die Staatsanwaltschaft Wien ohne konkreten Anfangsverdacht die Maßnahmen genehmigte“, kritisierte der Verein Dar al Janub (arabisch: Haus der Sonne) in einer Aussendung. Seit der Gründung 2003 widmet er sich laut eigener Aussage der Aufarbeitung globaler Ungerechtigkeiten, fördert „marginalisierte Stimmen aus dem Globalen Süden“ und organisiert Bildungsprojekte, Reisen und Konferenzen. Der Verein wurde in der Vergangenheit von der Stadt Wien, der Austrian Development Agency (ADA) und dem OPEC Fund unterstützt.

Zitat Icon

Die betroffenen Personen sind unbescholten, dennoch erfolgten zuvor monatelange Überwachungen, Abhörmaßnahmen und Observationen.

Der Verein Dar al Janub weist die Anschuldigungen zurück.

ÖVP-Anzeige gab Anstoß
Die Staatsanwaltschaft Wien teilte mit, dass eine Anzeige der ÖVP den Anstoß zu den Ermittlungen gegeben habe. So hatte der Sprecher von Dar al Janub etwa im Jahr 2021 auf Facebook ein Foto mit Ismail Haniyeh gepostet, einem der zentralen Führerfiguren der Hamas. „Man muss weit reisen, um Politiker zu treffen, die ihr Wort halten“, schrieb er dazu. Mitte der 2000er-Jahre sollen Vertreterinnen und Vertreter der Hamas in Österreich bei Veranstaltungen des Vereins eingeladen gewesen sein. Zudem wird Mitgliedern vorgeworfen, sich im Libanon mit dem hochrangigen Hamas-Funktionär Osama Hamdan getroffen zu haben.

Auch in der jüngeren Vergangenheit zeigte Dar al Janub – Verein für antirassistische und friedenspolitische Initiative Sympathien mit verschiedenen islamistischen Gruppierungen und teilte Bilder, auf denen gefallene Kämpfer als Märtyrer bezeichnet werden. Nach dem Angriff der Hamas aus Israel am 9. Oktober 2023 sprachen die Mitglieder von palästinensischen Widerstandskräften, die einen Befreiungsprozess eingeleitet hätten.

Lesen Sie auch:
Hamas-Schergen als Märtyrer und Helden für den Wiener Verein Dar al Janub
Druck auf Stadt steigt
Keine Konsequenzen für Hamas-Propaganda aus Wien?
03.12.2023
Bericht enthüllt:
Wiener Verein soll Bündnisse mit Hamas haben
03.12.2023
Pistolen in Koffer
Erste Fotos zeigen Waffenlager von Hamas in Wien
20.11.2025

Beschuldigte: „Politische Einschüchterung“
Die Beschuldigten sprechen von „politischer Einschüchterung“ wegen ihrer kritischen Positionen zur israelischen Politik. Die Treffen mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Hamas und der radikalen PFLP (Volksfront für die Befreiung Palästinas) werden bestätigt, aber das seien unter anderem nur Zusammentreffen bei öffentlichen Konferenzen gewesen. Auf den Social-Media-Accounts würden journalistische Beiträge oder wissenschaftliche Arbeiten verlinkt werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
3° / 3°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
3° / 3°
Symbol Nieseln
Wien 21. Floridsdorf
3° / 3°
Symbol Nebel

krone.tv

Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
244.964 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.496 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.326 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
690 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Wien
Advent voller Herz
Sasa Schwarzjirg startet Tombola für Tiere in Not
Nach 60 Stunden
Jetzt zeigt Video Fall der Palästina-Flaggen
Hausdurchsuchungen
Ermittlungen gegen Wiener Verein wegen Hamas-Nähe
Polizei jagt Täter
Feuerteufel? Anruf rettete Bewohner wohl das Leben
Jakub Józef Orliński
Wenn die Freude am Musizieren ansteckend ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf