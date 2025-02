Tierarten, die in einer Dekade aussterben könnten

6. Berthe-Mausmaki

Der Berthe-Mausmaki, der kleinste Primat der Welt mit einem Gewicht von nur 30 Gramm, ist eine der am stärksten gefährdeten Arten. Es wird geschätzt, dass seine Population in den nächsten zehn Jahren ebenfalls ausgerottet bzw. vernichtet sein wird. Die Tiere leben im Kirindy-Wald und angrenzenden Gebieten an der Westküste Madagaskars in trockenen Laubwäldern.