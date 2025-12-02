Shiffrin: Dominanz schützt vor Strafe nicht

1,66 Sekunden Vorsprung in Levi, 1,23 in Gurgl, 1,57 in Copper – beeindruckend, wie Mikaela Shiffrin die Slalom-Welt dominiert. Zur Freude der tausenden Fans: „Der Sieg hat einen besonderen Stellenwert. Ich bin in Colorado daheim und aufgewachsen. Viele Leute, die hier sind, kennen mich, seit ich ein Baby war.“ Schon am Vorabend bei der öffentlichen Startnummern-Auslosung war der Ansturm enorm, alle wollten Shiffrin sehen. Die Wartezeit war ihnen egal – der FIS nicht! Weil sie zwei Minuten zu spät kam, kassierte Mika eine Geldstrafe in Höhe von 1.070 Euro.