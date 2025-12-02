Vorteilswelt
Nach Derby-Hattrick

KAC-Held träumt jetzt von den Olympischen Spielen

Kärnten
02.12.2025 10:57
Die Angriffe der VSV-Cracks konnten Mathias From (li.) nichts anhaben.
Die Angriffe der VSV-Cracks konnten Mathias From (li.) nichts anhaben.(Bild: Florian Pessentheiner)

Beim 4:1-Sieg des KAC über den VSV gelang dem Dänen Mathias From der erste Derby-Hattrick eines Spielers seit Dezember 2021. Mit 14 Scorerpunkten aus den letzten acht Spielen trägt der 27-Jährige das Spiel der Rotjacken in Abwesenheit der Stars Mursak und Petersen. Im Februar soll es dann mit seinem Nationalteam erstmals zu Olympia gehen.

0 Kommentare

Vorige Saison hatte Mathias From beim KAC zu Beginn losgelegt, wie die Feuerwehr, alleine in seinen ersten drei Spielen fünfmal getroffen. Heuer stotterte der Motor zuerst ganz leicht – aber spätestens mit seinem lupenreinen Hattrick beim 4:1-Derbysieg über den VSV ist der Däne wieder der Mann der Stunde. „Ich finde, dass ich auch diese Saison nicht schlecht gestartet bin – aber die Ergebnisse haben mir gefehlt. Aber ich habe hart weitergearbeitet und jetzt läuft es wieder“, freut sich From.

14 Punkte aus acht Spielen
Vor allem wegen der Verletzungen der Stars Nick Petersen und Jan Mursak ist der pfeilschnelle Stürmer aktuell die heißeste Aktie in Klagenfurt – und prägt das Spiel der Rotjacken. Zumal er in den letzten acht Partien stets Scorerpunkte verbuchte, in dieser Zeit bei acht Toren und sechs Assists hält. Klar waren aber seine drei Treffer gegen die Villacher in einem Drittel die Kirsche auf der Torte: „Ein wirklich tolles Gefühl. Es war wichtig, dass wir das Derby nach dem 0:1-Rückstand drehen konnten – für die Mannschaft und natürlich auch für unsere Anhänger.“

Der pfeilschnelle Däne war von den Villachern nicht aufzuhalten.
Der pfeilschnelle Däne war von den Villachern nicht aufzuhalten.(Bild: Florian Pessentheiner)

„Legendäre Vorstellung!“
Ein riesengroßes Lob für From gab’s logischerweise auch von Co-Trainer David Fischer: „Mathias hat für mich eine legendäre Vorstellung abgeliefert, die auch in die Derby-Geschichte eingehen wird.“

Zitat Icon

Ich hoffe, dass ich bei den Olympischen Spielen dabei sein kann. In Dänemark haben wir so ein starkes Team, viele NHL-Spieler könnten dabei sein.

KAC-Stürmer Mathias FROM

„Starkes Nationalteam“
Mit seinen tollen Performances kommt der dänische Teamspieler seinem Ziel einen großen Schritt näher! Er will im Februar 2026 bei den Olympischen Spielen in Mailand seine Nationalfarben vertreten: „Dafür sind aber Tore und Punkte nicht wichtig. Wir haben so ein starkes Nationalteam, dass ich dort eine andere Rolle habe. Ich bin bei Dänemark derjenige, der Energie bringen soll.“

Mathias From im Trikot des dänischen Nationalteams.
Mathias From im Trikot des dänischen Nationalteams.(Bild: From)

97 Länderspiele absolviert
Wobei Mathias normal ein fixer Bestandteil des Teams ist – aktuell hält der Blondschopf bei 97 Partien für sein Land. Aber für die Olympischen Spiele werden – anders als bei Weltmeisterschaften – auch alle NHL-Cracks abgestellt und die Konkurrenz ist daher groß. Vier Stürmer hat Dänemark in der weltbesten Liga. „Ich versuche, weiter meine Leistung zu bringen und hoffe, dass es mit Olympia klappt“, sagt From, dessen KAC-Kollegen Sebastian Dahm und Jesper Jensen Aabo bei den Spielen 2022 für Dänemark aufgelaufen sind.

Frisch verliebt
Flügel verleihen soll ihm seine neue Liebe. Im Sommer hat er seine Thea in Dänemark kennengelernt: „Sie war schon ein paar Mal hier in Klagenfurt, es gefällt ihr total. Weitere Besuche sind geplant!“ Davor wartet jetzt aber eine harte Woche mit Partien bei Pustertal (Mittwoch), in Salzburg (Freitag) und daheim gegen Graz (Sonntag).

Kempe wackelt, Lindner gesperrt
Abeits davon wackelt Mario Kempe. Er hatte im Derby ja von VSV-Kapitän Philipp Lindner einen Stockschlag gegen die Hand einstecken müssen – der Villacher wurde dafür für eine Partie gesperrt.

Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

