KAC-Held träumt jetzt von den Olympischen Spielen

14 Punkte aus acht Spielen

Vor allem wegen der Verletzungen der Stars Nick Petersen und Jan Mursak ist der pfeilschnelle Stürmer aktuell die heißeste Aktie in Klagenfurt – und prägt das Spiel der Rotjacken. Zumal er in den letzten acht Partien stets Scorerpunkte verbuchte, in dieser Zeit bei acht Toren und sechs Assists hält. Klar waren aber seine drei Treffer gegen die Villacher in einem Drittel die Kirsche auf der Torte: „Ein wirklich tolles Gefühl. Es war wichtig, dass wir das Derby nach dem 0:1-Rückstand drehen konnten – für die Mannschaft und natürlich auch für unsere Anhänger.“