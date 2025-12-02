Herzoperation! „Das war wirklich ziemlich knapp“

Flavius Daniliuc war als Kind der erste österreichische Fußballer bei Real Madrid. Aus der spanischen Hauptstadt ging es dann zu Bayern München. Nun ist er nach weiteren Stationen bei Nizza, Salernitana, RB Salzburg und Hellas Verona beim FC Basel richtig glücklich. Dort stand mit ihm als Abwehrchef seit seinem Wechsel Anfang September schon in sechs Pflichtspielen die Null. Sein großer Glaube basiert auch auf einer lebensbedrohlichen Herz-Operation.