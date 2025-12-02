Herzoperation! „Das war wirklich ziemlich knapp“

Flavius Daniliuc war als Kind der erste österreichische Fußballer bei Real Madrid. Aus der spanischen Hauptstadt ging es dann zu Bayern München. Nun ist er nach weiteren Stationen bei Nizza, Salernitana, RB Salzburg und Hellas Verona beim FC Basel richtig glücklich. Dort stand mit ihm als Abwehrchef seit seinem Wechsel Anfang September schon in sechs Pflichtspielen die Null. Sein großer Glaube basiert auch auf einer lebensbedrohlichen Herz-Operation.
Der Schweizer „Blick“ schrieb von Königstransfer. Auch die eingefleischten FC Basel-Fans in der Muttenzerkurve haben eine hohe Meinung von Flavius Daniliuc, der seit dem 1. September beim Traditionsklub ist. Der Österreicher ist der Abwehrchef. Beim 0:0 gegen den Zweiten St. Gallen am Sonntag spielte Basel mit ihm zum sechsten Mal zu null.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.