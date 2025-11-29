In heavy traffic
Small plane forced to make an emergency landing on the southern highway
A small plane had to make an emergency landing on the southern highway in the direction of Italy near Arnoldstein (Carinthia) at around 4 p.m. on Saturday evening. There was traffic on the road at the time of the landing.
An engine problem had occurred in the motor glider. The 62-year-old pilot had no choice but to make an emergency landing directly on the busy southern highway near Arnoldstein, just before the Italian border. The highway has three lanes in this area.
Cause still unclear
There was another woman on the plane with the pilot. Fortunately, nothing happened to either of them and no other vehicles were damaged. The plane was removed from the road and towed at walking pace towards the customs office. It is currently parked there and is now being investigated with regard to the technical incident.
