Kleinflugzeug musste auf Südautobahn notlanden

Ein Kleinflugzeug musste am Samstagabend gegen 16 Uhr auf der Südautobahn in Richtung Italien bei Arnoldstein (Kärnten) notlanden. Zum Zeitpunkt der Landung herrschte auf der Straße Verkehr.
Ein Motorproblem war im Motorsegler aufgekommen. Dem 62-jährigen Piloten blieb nichts anderes übrig, als notzulanden und das direkt auf der stark befahrenen Südautobahn bei Arnoldstein kurz vor der italienischen Grenze. In diesem Bereich ist die Autobahn dreispurig.
Ursache noch unklar
Im Flugzeug befanden sich mit dem Piloten noch eine Frau. Den beiden ist zum Glück nichts passiert und auch andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Das Flugzeug wurde von der Straße entfernt und im Schritttempo in Richtung Zollamt abgeschleppt. Dort steht es aktuell und wird nun bezüglich des technischen Vorfalles untersucht.
