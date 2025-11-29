Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei starkem Verkehr

Kleinflugzeug musste auf Südautobahn notlanden

Kärnten
29.11.2025 16:33
Das Flugzeug wurde von der Feuerwehr abgeschleppt.
Das Flugzeug wurde von der Feuerwehr abgeschleppt.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Villach Land)

Ein Kleinflugzeug musste am Samstagabend gegen 16 Uhr auf der Südautobahn in Richtung Italien bei Arnoldstein (Kärnten) notlanden. Zum Zeitpunkt der Landung herrschte auf der Straße Verkehr. 

0 Kommentare

Ein Motorproblem war im Motorsegler aufgekommen. Dem 62-jährigen Piloten blieb nichts anderes übrig, als notzulanden und das direkt auf der stark befahrenen Südautobahn bei Arnoldstein kurz vor der italienischen Grenze. In diesem Bereich ist die Autobahn dreispurig. 

Lesen Sie auch:
Die Polizei geht davon aus, dass das Flugzeug notfallmäßig landen wollte – die beiden Insassen ...
Flugzeug gesunken
Pilot aus Österreich überlebt Notlandung auf See
28.07.2025
So schaut der Motorsegler aus.
So schaut der Motorsegler aus.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Villach Land)
Die Einsatzkräfte beim Abschleppen der Maschine.
Die Einsatzkräfte beim Abschleppen der Maschine.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Villach Land)
Das Flugzeug wurde zum Zollamt gebracht.
Das Flugzeug wurde zum Zollamt gebracht.(Bild: Bezirksfeuerwehrkommando Villach Land)

Ursache noch unklar
Im Flugzeug befanden sich mit dem Piloten noch eine Frau. Den beiden ist zum Glück nichts passiert und auch andere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt. Das Flugzeug wurde von der Straße entfernt und im Schritttempo in Richtung Zollamt abgeschleppt. Dort steht es aktuell und wird nun bezüglich des technischen Vorfalles untersucht. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ItalienArnoldsteinKärnten
SüdautobahnKleinflugzeug
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
187.306 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
126.604 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.667 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Bundesliga im Ticker
LIVE: Weiter geht’s bei Ried gegen den WAC!
Krone Plus Logo
Schnellere Koralmbahn
Steirer stürmen Kärntner Winterausflugsziele
Bei starkem Verkehr
Kleinflugzeug musste auf Südautobahn notlanden
Krone Plus Logo
VSV-Boss im Interview
Hohenberger: „Ein Diktator passt nicht zum Team“
Adventstart in Kärnten
Handel setzt zu Weihnachten 150 Millionen Euro um
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf