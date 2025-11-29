Vorteilswelt
Bob-Weltcupauftakt

Treichl/Sammer im Zweier-Bewerb von Igls Neunter

Wintersport
29.11.2025 16:03
Markus Treichl und Markus Sammer belegten den neunten Platz im Zweier-Weltcupauftakt.
Markus Treichl und Markus Sammer belegten den neunten Platz im Zweier-Weltcupauftakt.(Bild: APA/EXPA)

Markus Treichl und Jakob Mandlbauer haben sich im ersten Weltcupbewerb der Bobfahrer im umgebauten Eiskanal von Innsbruck-Igls im Zweier auf den Plätzen neun und zehn klassiert. 

Treichl lag mit Markus Sammer nach zwei Läufen am Samstag sieben Hundertstelsekunden vor dem Teamkollegen, der mit Daniel Bertschler an den Start ging. Deutschlands Bobs holten, angeführt von Johannes Lochner, einen Dreifachsieg. Im Monobob kam Katrin Beierl nicht über einen 13. Rang hinaus.

„Zweiter Lauf besser getroffen“
Treichl erwischte im ersten Lauf nicht die ideale Linie und war zur Halbzeit nur Zehnter. Im zweiten Durchgang schob sich der Lokalmatador noch ein wenig nach vor. „Den zweiten Lauf habe ich viel besser getroffen. Ich hoffe, dass wir das morgen im Vierer auch abrufen können. Dann ist nach vorne hin viel möglich“, meinte Treichl im ORF-TV. Am Sonntag (ab 13.00) ist in Igls die Vierer-Konkurrenz angesetzt.

Jakob Mandlbauer und Daniel Bertschler
Jakob Mandlbauer und Daniel Bertschler(Bild: APA/EXPA)

Mandlbauer mit bestem Resultat im Zweier
Mandlbauer lag schon nach dem ersten Lauf als Siebenter auf dem Weg zu seinem bisher besten Weltcupresultat im Zweier. Er verlor in der Entscheidung noch drei Ränge, der 27-Jährige zeigte sich nach dem nicht nach Wunsch verlaufenen Auftakt in Cortina (27.) in der Vorwoche dennoch sehr zufrieden. „Es ist mir in der ganzen Woche gut gelungen im Training. Anders als in Cortina habe ich das heute auch im Weltcup abrufen können“, meinte Mandlbauer. Auch er ist am Sonntag im Vierer am Start. Dort steht bisher als Weltcup-Highlight ein neunter Platz zu Buche.

Beierl mit Problemen
Beierl kam mit der Bahn nicht wirklich zurecht. Schon nach dem ersten Lauf zeigte sie sich „überrascht“, als Neunte noch in den Top Ten zu sein. Besser wurde es nicht. Nach einer fehlerbehafteten zweiten Fahrt rutschte Beierl noch weiter zurück. Lea Haslwanter klassierte sich auf Rang 21. Den Sieg holte sich mit Bahnrekord die US-Amerikanerin Kaysha Love. Am Sonntag ist noch der Zweierbob der Frauen angesetzt.

