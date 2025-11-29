Treichl/Sammer im Zweier-Bewerb von Igls Neunter

Mandlbauer mit bestem Resultat im Zweier

Mandlbauer lag schon nach dem ersten Lauf als Siebenter auf dem Weg zu seinem bisher besten Weltcupresultat im Zweier. Er verlor in der Entscheidung noch drei Ränge, der 27-Jährige zeigte sich nach dem nicht nach Wunsch verlaufenen Auftakt in Cortina (27.) in der Vorwoche dennoch sehr zufrieden. „Es ist mir in der ganzen Woche gut gelungen im Training. Anders als in Cortina habe ich das heute auch im Weltcup abrufen können“, meinte Mandlbauer. Auch er ist am Sonntag im Vierer am Start. Dort steht bisher als Weltcup-Highlight ein neunter Platz zu Buche.