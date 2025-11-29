Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nordische Kombination

Zweiter Sieg! Traumauftakt für Johannes Lamparter

Wintersport
29.11.2025 15:10
Johannes Lamparter kürte sich zum Doppelsieger beim Weltcupauftakt in Ruka.
Johannes Lamparter kürte sich zum Doppelsieger beim Weltcupauftakt in Ruka.(Bild: GEPA)

Johannes Lamparter hat sich beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer in Ruka zum Doppelsieger gekürt. Der 24-jährige Tiroler setzte sich wie am Vortag im Kompaktbewerb auch am Samstag im Einzel durch und feierte seinen insgesamt 19. Weltcupsieg.

0 Kommentare

Er gewann überlegen 32,7 Sekunden vor dem Deutschen Julian Schmid und 43,9 vor dem Salzburger Thomas Rettenegger. Franz-Josef Rehrl landete als drittbester Österreicher erneut auf Rang sechs.

(Bild: EPA/KIMMO BRANDT)

„Es war ein cooler Tag heute“
„Mega, es war ein so cooler Tag heute. Leider sind wir nicht gesprungen, aber im Rennen habe ich von Anfang an draufgedrückt, Tempo gemacht und es sicher nach Hause gebracht“, meinte Lamparter nach seinem Sololauf erfreut. Mittlerweile habe er genug Routine, um u.a. auch mit Zeitdurchsagen der Konkurrenz alleine zu laufen. Für den Massenstart am Sonntag, der mit dem Langlauf beginnt, war Lamparter optimistisch. „Natürlich wissen wir, dass ein Massenstart sehr sprunglastig ist. Es braucht einen richtig guten Sprung, dass man ganz vorne dabei sein kann. Aber ich fühle mich in beiden Disziplinen richtig stark.“

Lesen Sie auch:
Johannes Lamparter
Nordische Kombination
Österreicher jubelt! Lamparter gewinnt zum Auftakt
28.11.2025

Windprobleme beim Springen
Im Springen musste im klassischen Gundersen-Bewerb wegen Windes der provisorische Wettkampfsprung herangezogen werden, den Lamparter gewonnen hatte. Lamparter führt damit natürlich im Weltcup, 20 Zähler vor dem zweimal zweitplatzierten Schmid. Letzterer ist in Abwesenheit des verletzten Vinzenz Geiger aktuell stärkster Deutscher.

Thomas Rettenegger
Thomas Rettenegger(Bild: EPA/KIMMO BRANDT)

Rettenegger änderte Lauftaktik gegenüber Vortag
Thomas Rettenegger verbesserte sich nach Rang sieben am Vortag auf das Podest. „Voll geil, ich habe von gestern genau die richtigen Schlüsse gezogen. Mich nicht am Anfang ‘abschießen‘, damit es mir am Schluss auch noch ein bisserl Spaß macht“, sagte Rettenegger über seine Lauftaktik. Schmid habe in der zweiten Runde gut Tempo gemacht. „Am Schluss war er einfach besser, aber das darf man auch so stehen lassen.“

In die Top 20 kamen auch Martin Fritz als Elfter, Florian Kolb und Paul Walcher als 13. und 14. – mit ihren jeweils besten Weltcup-Platzierungen – sowie Comeback-Mann Mario Seidl auf Rang 18.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Weltcupsieg
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
186.851 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
112.276 mal gelesen
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
104.501 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
661 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Wintersport
Ruka-Springen-TICKER
LIVE: Lanisek führt zur Halbzeit ++ Tschofenig 12.
Bob-Weltcupauftakt
Treichl/Sammer im Zweier-Bewerb von Igls Neunter
Ski-Weltcup im Ticker
Start verschoben! Riesentorlauf ab 18.30 Uhr live
Biathlon
ÖSV-Frauen-Staffel bei Östersund-Auftakt Fünfte
„Richtig cool!“
Langlauf: Benjamin Moser Sprint-Zehnter in Ruka!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf