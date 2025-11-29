Zweiter Sieg! Traumauftakt für Johannes Lamparter

„Es war ein cooler Tag heute“

„Mega, es war ein so cooler Tag heute. Leider sind wir nicht gesprungen, aber im Rennen habe ich von Anfang an draufgedrückt, Tempo gemacht und es sicher nach Hause gebracht“, meinte Lamparter nach seinem Sololauf erfreut. Mittlerweile habe er genug Routine, um u.a. auch mit Zeitdurchsagen der Konkurrenz alleine zu laufen. Für den Massenstart am Sonntag, der mit dem Langlauf beginnt, war Lamparter optimistisch. „Natürlich wissen wir, dass ein Massenstart sehr sprunglastig ist. Es braucht einen richtig guten Sprung, dass man ganz vorne dabei sein kann. Aber ich fühle mich in beiden Disziplinen richtig stark.“