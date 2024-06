Rosenheim-Cop jagt den Teufel in der Oststeiermark

Verbindest Du mit den Dreharbeiten im Fischbach auch Kindheitserinnerungen?

Jede Menge! Als Kind war ich schon ein ungeheurer Fan von Peter Rosegger – und bin es bis heute. Und so ungefähr mit neun, zehn Jahren war ich tatsächlich mit meinem Vater in der „Waldheimat“. Bei der Anreise zu den Dreharbeiten habe ich nach so langer Zeit vieles sofort wiedererkannt. Vom Alpl über St. Kathrein am Hauenstein bis nach Fischbach. Das vergesse ich niemals. Winnetou war nix dagegen!