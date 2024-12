Das legendäre Wilderer Gschnas ist zurück

Neue Location

Aber der Reihe nach! Nächstes Jahr übersiedeln wir ins Design Center Linz und bieten somit eine noch größere Wiese zum Feiern. „Die Nacht in Tracht“ bleibt das Motto, also dabei ist, wer sich ins Dirndlkleid oder in die Lederhose wirft und sich Richtung Gschnas begibt. Auf Bierkrugstemmen, Nageln und andere Aktionen muss man auch 2025 nicht verzichten, und unterschiedliche Bühnen bieten wieder für jeden Geschmack die richtige Unterhaltung.