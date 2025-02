Roland Kaiser: „Eine Eitrige und ein 16er-Blech“

Am Sonntag, wird bei Ihnen gewählt, was würden Sie denn zur politischen Situation in Deutschland sagen?

Eine sehr streitbare Menge von Politikern trifft aufeinander und ringt um die besten Lösungen. Ich wünsche mir, dass am kommenden Sonntag die demokratische Mitte gewinnt und eine Chance hat, eine belastbare Koalition hinzubekommen, die in den nächsten vier Jahren die Probleme des Landes angehen und auch annähernd bewältigen kann.

Sie sind Hobbypilot, wie oft fliegen Sie denn?

Also im Jahr, wenn ich 40, 50Stunden fliege, ist es schon gut.

Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, gibt es etwas, das Sie vielleicht anders machen würden?

Beruflich, glaube ich, wenn ich daraus jetzt Bilanz ziehe, überwiegt die Habenseite. Also, ich würde mein Leben schon wieder so leben. Das Ergebnis stimmt und ich bin zufrieden mit dem Status. Und insofern ist der Weg, war der Weg richtig für mich.

Gibt es einen bestimmten Song, den Sie anders gemacht hätte oder nicht mögen?

„Sieben Fässer Wein“. Dieser Titel fällt in seiner Art und Weise aus dem Rahmen. Bis heute. Und dennoch habe ich versucht, ihn hier bei der letzten Tournee zurückzugewinnen für mein Programm. Der war einfach schwer musikalisch einzuordnen, ich habe wenig Stimmungstitel dieser Art gemacht.

Welche drei Wörter beschreiben Sie am besten:

Wenn man meine Kinder fragen würde, würden diese mich vielleicht als konservativ, aber auch als modern und zuverlässig bezeichnen.