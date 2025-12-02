Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

Weihnachten geht an niemandem unbemerkt vorüber; die einen begehen das Fest aus ihrem christlichen Glauben heraus, die anderen genießen einfach den Zauber der Traditionen, den Kerzenschein am Adventkranz, die Kekse, die Darstellung der Krippe, und kaum jemand wollte auf einen Christbaum, Geschenke und das gemeinsame Feiern mit den Liebsten verzichten.