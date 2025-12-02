Vorteilswelt
Folge 3: Zeitverkürzer

Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

Kärnten
02.12.2025 05:00

Die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen soll Ihnen ein Podcast, der Überraschendes, Spannendes und Schönes aus dem druckfrischen „Zauber der Weihnacht“-Buch verrät. Wie sich Kalender zur Verkürzung der Wartezeit entwickelt haben.

0 Kommentare

Weihnachten geht an niemandem unbemerkt vorüber; die einen begehen das Fest aus ihrem christlichen Glauben heraus, die anderen genießen einfach den Zauber der Traditionen, den Kerzenschein am Adventkranz, die Kekse, die Darstellung der Krippe, und kaum jemand wollte auf einen Christbaum, Geschenke und das gemeinsame Feiern mit den Liebsten verzichten.

Die vielen Bräuche in diesem Festkreis hat der Klagenfurter Ethnologe Heimo Schinnerl genau unter die Lupe genommen. Er hat zahllose uralte Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurück erforscht und auch junge Bräuche beobachtet.

Dieses Wissen hat der Volkskundler immer wieder mit den Lesern der „Kärntner Krone“ geteilt – auf der sonntäglichen Volkskultur-Doppelseite.

Zauber der Weihnacht – druckfrisch und im Buchhandel erhältlich.
Zauber der Weihnacht – druckfrisch und im Buchhandel erhältlich.(Bild: Evelyn Hronek)

Die gute Zusammenarbeit haben Heimo Schinnerl und die „Kärntner Krone“ intensiviert, Achim Zechner vom Verlag Heyn mit der Leidenschaft für das Thema angesteckt und gemeinsam an einem Buch gearbeitet. „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“ bietet spannende Erklärungen und viele Aha-Momente zum umfassenden Brauchtumsschatz in der Zeit um Weihnachten.

Adventkalender
In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören. „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem von Adventkalendern zu berichten.

Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt
„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“; von Dr. Heimo Schinnerl; Verlag Heyn, 128 Seiten; im Buchhandel um 19,90 Euro erhältlich.

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis! Erhältlich ist das Buch im Internet auf https://vorteilswelt.krone.at/lesen

