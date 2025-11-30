Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Podcast-Folge 1: Licht

Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören

Kärnten
30.11.2025 12:01

Die Zeit bis zum Heiligen Abend verkürzen soll Ihnen ein Podcast, der Überraschendes, Spannendes und Schönes aus dem druckfrischen „Zauber der Weihnacht“-Buch verrät. Was es mit dem 11.11., dem 2. 2. und dem Licht auf sich hat.

0 Kommentare

Weihnachten geht an niemandem unbemerkt vorüber; die einen begehen das Fest aus ihrem christlichen Glauben heraus, die anderen genießen einfach den Zauber der Traditionen, den Kerzenschein am Adventkranz, die Kekse, die Darstellung der Krippe, und kaum jemand wollte auf einen Christbaum, Geschenke und das gemeinsame Feiern mit den Liebsten verzichten.

Die vielen Bräuche in diesem Festkreis hat der Klagenfurter Ethnologe Heimo Schinnerl genau unter die Lupe genommen. Er hat zahllose uralte Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurück erforscht und auch junge Bräuche beobachtet.

Dieses Wissen hat der Volkskundler immer wieder mit den Lesern der „Kärntner Krone“ geteilt – auf der sonntäglichen Volkskultur-Doppelseite.

Zitat Icon

Zwischen dem Martinstag und Mariä Lichtmess wird ein besonders große Lichterfest gefeiert: Weihnachten - drei Feste mit Kerzen in der dunklen Jahreszeit.

Christina Natascha Kogler, „Krone“-Redakteurin

Die gute Zusammenarbeit haben Heimo Schinnerl und die „Kärntner Krone“ intensiviert, Achim Zechner vom Verlag Heyn mit der Leidenschaft für das Thema angesteckt und gemeinsam an einem Buch gearbeitet. „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“ bietet spannende Erklärungen und viele Aha-Momente zum umfassenden Brauchtumsschatz in der Zeit um Weihnachten.

Adventkalender zum Hören
In einem Podcast wollen wir Sie Tag für Tag mit einer kurzen Episode zum beliebten Fest hinführen und geben Einblicke ins Buch – in einem Adventkalender zum Hören.

Dr. Heimo Schinnerl und Achim Zechner vom Verlag Heyn: Zauber der Weihnacht – erhältlich im ...
Dr. Heimo Schinnerl und Achim Zechner vom Verlag Heyn: Zauber der Weihnacht – erhältlich im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt(Bild: Evelyn Hronek)

„Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher und Redakteurin Christina Natascha Kogler, die für die sonntäglichen Volkskultur-Berichte verantwortlich zeichnet, wissen dabei unter anderem von einer besonderen Zeitspanne von 11.11. bis 2.2. zu berichten.

Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt
„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“; von Dr. Heimo Schinnerl; Verlag Heyn, 128 Seiten; im Buchhandel um 19,90 Euro erhältlich.

Lesen Sie auch:
Heimo Schinnerl, Hannes Mößlacher und Heyn-Verleger Achim Zechner bei der Lektüre des ...
„Zauber der Weihnacht“
Buch von Bräuchen, Lichterfesten und Raunächten
11.11.2025

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis! Erhältlich ist das Buch im Internet auf https://vorteilswelt.krone.at/lesen

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Der Polizist las dem frechen Ziegenbock sogar seine Rechte vor.
Sogar Rechte verlesen
Tierischer Polizeieinsatz: „Böse“ Ziege verhaftet
Unwetter in Vietnam
Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
240.458 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
118.197 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
109.493 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
652 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Kärnten
Podcast-Folge 1: Licht
Zauber der Weihnacht: Der Adventkalender zum Hören
Auto voller Flaschen
Schnapsdiebe nach Festnahme wieder auf freiem Fuß
„Krone“-Spendenaktion
Lassen Sie uns zusammen helfen und etwas Gutes tun
Notarzt im Einsatz
Nächtlicher Unfall: Fußgängerin von Auto erfasst
Krone Plus Logo
„Rettung“ Strukturplan
Engpass: Kärntner warten wochenlang auf Operation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf