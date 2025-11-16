Killed two homeless people
Killer (19): “Lock me up until I’m healthy”
In November 2024, exactly one year ago, the notorious homeless killer from Vienna went on trial. Now the 19-year-old speaks in the "Krone" newspaper. About his life after the verdict, in prison. And about guilt and atonement.
Nothing, absolutely nothing about him seems - at first glance - conspicuous. Nothing about his appearance, nothing about his behavior. So if Thomas A. (name changed) was walking down a street somewhere or sitting in a subway, the people around him would probably think he was a well-behaved, well-adjusted student or apprentice.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.