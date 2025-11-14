Japan will jetzt pensionierte Soldaten anwerben

Zwei Bärenarten

In Japan kommt es seit einigen Jahren vermehrt zu Begegnungen zwischen Menschen und den Raubtieren. Einige Bären wagen sich in Wohngebiete vor. Gründe sind unter anderem der Klimawandel, der sich auf die Nahrungsquellen auswirkt, und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete. Bären haben bereits Touristinnen und Touristen angegriffen, sind in Geschäfte eingedrungen und in der Nähe von Schulen gesichtet worden. Inzwischen werden fast täglich Vorfälle mit den Tieren gemeldet.