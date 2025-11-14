Enkelin von Donald Trump misslingt Profi-Debüt

Bei ihrem viel beachteten Debüt als Profi-Golferin hat Kai Trump, die 18-jährige Enkelin des US-Präsidenten Donald Trump, eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Die Teenagerin beendete den ersten Tag des Frauen-Golfturniers „The Annika“ abgeschlagen als Letzte. 83 Schläge im Pelican Golf Club in Florida bedeuteten für die Tochter von Trumps Sohn Donald Jr. am Ende Rang 108. Sie brauchte 19 Versuche mehr als Spitzenreiterin Haeran Ryu aus Südkorea.
„Ich war definitiv nervöser als erwartet“, sagte Kai Trump, die dank einer Sponsoreneinladung erstmals auf der LPGA-Tour starten durfte und sich in ihrem letzten Highschool-Jahr befindet. „Ich fand, ich habe viele gute Schläge gemacht. Viele gute Schläge landeten einfach an den falschen Stellen.“
„Ganze Zeit nervös“
Beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Turnier kam sie auf zwei Double Bogeys (zwei Schläge über Par, der Anzahl der vorgegebenen Versuche) sowie neun Bogeys (ein Schlag über Par). „Ich war die ganze Zeit nervös, ohne Zweifel“, sagte Trump. „Ich fand trotzdem, dass ich mich für meine erste Teilnahme als jüngste Spielerin im Feld ganz gut geschlagen habe.“
Berühmte Förderer
Neben Großvater und Hobby-Golfer Donald Trump, der nicht live vor Ort dabei war, hat sie mit Tiger Woods einen weiteren sehr bekannten Förderer. Der US-Superstar gewann als Golfer 15 Major-Titel und ist seit März mit ihrer Mutter Vanessa Trump liiert.
