Enkelin von Donald Trump misslingt Profi-Debüt

„Ganze Zeit nervös“

Beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Turnier kam sie auf zwei Double Bogeys (zwei Schläge über Par, der Anzahl der vorgegebenen Versuche) sowie neun Bogeys (ein Schlag über Par). „Ich war die ganze Zeit nervös, ohne Zweifel“, sagte Trump. „Ich fand trotzdem, dass ich mich für meine erste Teilnahme als jüngste Spielerin im Feld ganz gut geschlagen habe.“